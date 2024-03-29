«Так выглядят герои». Выживший в «Крокусе» комментатор Виктор Гусев вывел на стадион своих спасителей

«София и Артем не поддались панике и помогли десяткам людей спастись во время событий в „Крокусе“. Вот как выглядят герои», - сказано в сообщении.

Гусев рассказал, что эти ребята помогли спастись ему, его супруге и друзьям. Мейер блокировала двери лож вместе с зрителями, а потом заставляла мебелью, чтобы перекрыть путь террористам. После этого вывела людей из коридора, несмотря на дым и выстрелы, по лестнице на улицу, рассказал комментатор.

Гусев добавил, что эта ужасная трагедия заставила всех вспомнить о том, что самым ценным является жизнь, поэтому обнимите тех, кто вам дорог.

Футболисты поддержали акцию в память о погибших в теракте. Спортсмены вышли на матч в футболках с изображением журавлей.

Ранее о своем спасении в ходе теракта в «Крокус Сити Холла» рассказал актер Сергей Светлаков. По его словам, это был ужас.