29 марта 2024, 23:06

«Так выглядят герои». Выживший в «Крокусе» комментатор Виктор Гусев вывел на стадион своих спасителей

Читайте нас в: Google Новости

Спортивный комментатор Виктор Гусев перед матчем футболистов «Динамо» и «Ростова» вывел на поле сотрудников «Крокус Сити Холла» Софию Мейер и 14-летнего Артема Донского, которые помогли его семье и сотням других людей спастись во время теракта. Об этом сообщила пресс-служба столичного ФК «Динамо», опубликовавшая видео.

«София и Артем не поддались панике и помогли десяткам людей спастись во время событий в „Крокусе“. Вот как выглядят герои», - сказано в сообщении.

Гусев рассказал, что эти ребята помогли спастись ему, его супруге и друзьям. Мейер блокировала двери лож вместе с зрителями, а потом заставляла мебелью, чтобы перекрыть путь террористам. После этого вывела людей из коридора, несмотря на дым и выстрелы, по лестнице на улицу, рассказал комментатор.

Гусев добавил, что эта ужасная трагедия заставила всех вспомнить о том, что самым ценным является жизнь, поэтому обнимите тех, кто вам дорог.

Футболисты поддержали акцию в память о погибших в теракте. Спортсмены вышли на матч в футболках с изображением журавлей.

Ранее о своем спасении в ходе теракта в «Крокус Сити Холла» рассказал актер Сергей Светлаков. По его словам, это был ужас.

Стрельба ФК Динамо Футбол Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 18:44
Брэд Питт отказался от опеки над общими детьми с Анджелиной Джоли
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В течение почти восьми лет актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт вели судебные разбирательства об опеке над их общими детьми. В конце концов Питт решил отказаться от этого права, сообщила газета Daily Mail.

Сначала Питт настаивал на равном разделении обязанностей по уходу за шестью детьми. Джоли, в свою очередь, требовала, чтобы она проводила с ними больше времени. Теперь же, по всей видимости, Брэд решил уступить, признав, что дети выросли, и это изменило обстоятельства.

В мае Шайло исполнится 18 лет, а Ноксу и Вивьен - уже 15 лет. При этом 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара находятся с отцом в сложных отношениях.

Ранее Джоли также выиграла суд против Питта из-за французского виноградника Chateau Miraval, купленного бывшими супругами в 2008 году за 28,4 миллиона долларов.

Дети Отношения Брэд Питт Анджелина Джоли
29 марта 2024, 15:00
Мама Пухляша из Little Big выпустила песню сына после его смерти
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 29 марта 2024 года, два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют», - подписала мать шоумена.

Она добавила, что композиция доступна в Сети на всех музыкальных площадках, и призвала поддержать ее.

«Слушайте песню и вспоминайте Диму», - добавила Галина.

О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне он почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого артист перестал выходить на связь. МЧС вскрыли дверь в квартиру танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Артист получил широкую известность благодаря съемкам в клипе на песню UNO группы Little Big. Неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.

Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина выпустила песню своего сына под названием «Моя весна». Публикация появилась на официальной странице артиста в социальной сети « ВКонтакте ».

Песни Россия Музыка Актеры
29 марта 2024, 13:15
Пугачева выпустила новую песню с малоизвестным исполнителем
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева представила новую композицию «Береги», записанную с малоизвестным артистом Женей Моисеевым. Песня уже доступна для прослушивания на стриминговых сервисах.

В новой композиции Пугачева обращается к теме разлуки и призывает избегать «душных прощаний».

«Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко», - спела примадонна.

Певица планировала выпустить песню к своему 75-летию, которое будет отмечать 15 апреля. Однако трек стал доступен уже 29 марта.

Слова и музыку написал композитор Константин Губин, мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный артист по имени Женя Моисеев, который проживает в США.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что для Пугачевой этот дуэт стал способом заработать. Он оценил коммерческий проект не менее чем в 10 миллионов долларов (около 924 миллионов рублей).

Песни Музыка Алла Пугачева
29 марта 2024, 12:34
Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Московский городской суд оставил без изменений решение Симоновского районного суда, отклонившего иск певца Сергея Жукова о передаче исключительных прав на фонограммы песен группы «Руки Вверх». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело по иску Жукова и экс-участника коллектива Алексея Потехина против ООО «Издательство Джем» и бывшего продюсера группы Андрея Маликова рассмотрели 25 апреля. Музыканты оспорили принадлежность прав на фонограммы хитов «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других композиций.

Артисты указали на нарушения при заключении договоров издательства с ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» о передаче прав. Однако суд отказал истцам в удовлетворении требований, исходя из того, что музыканты знали о сложившихся между сторонами правоотношениях и при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет.

Музыканты подали апелляцию на это решение, но на заседании 28 марта Мосгорсуд оставил его без изменений.

Ранее Жукову запретили торговать семечками. Ему не удалось зарегистрировать бренд «Венечкины семечки».

Мосгорсуд Суд Песни Россия Музыка

Новости по теме