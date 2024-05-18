«Так вкусно и дешево». Бьянка рассказала, почему поправилась до 90 килограммов
Певица Бьянка намерена похудеть до 55 килограммов. Об этом она рассказала на шоу «Утро ТНТ», передала Газета.ru.
Вокалистка объяснила, что очень быстро с привычного веса поправилась до 90 килограммов. Этому способствовали частые трапезы на отдыхе.
«Я поехала на Бали, во Вьетнам, Пхукет, а там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе (я на месяц поехала), то можно все кушать», - сказала звезда.
В итоге артистка стремительно начала набирать вес. Она обратилась к эндокринологу и, когда взвесилась в кабинете у врача, очень расстроилось.
«Когда я встала на весы и поняла, что вешу 90 - я заплакала», - призналась Бьянка.
Певице за полгода удалось похудеть 33 килограмма. Сейчас она весит 59 килограммов, но не собирается останавливаться и намерена сбросить еще четыре.
Ранее Бьянка рассказала, что сделала абдоминопластику. Она потратила на операцию три миллиона рублей.