18 мая 2024, 04:39

«Так вкусно и дешево». Бьянка рассказала, почему поправилась до 90 килограммов

РИА «Новости»
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Певица Бьянка намерена похудеть до 55 килограммов. Об этом она рассказала на шоу «Утро ТНТ», передала Газета.ru.

Вокалистка объяснила, что очень быстро с привычного веса поправилась до 90 килограммов. Этому способствовали частые трапезы на отдыхе.

«Я поехала на Бали, во Вьетнам, Пхукет, а там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе (я на месяц поехала), то можно все кушать», - сказала звезда.

В итоге артистка стремительно начала набирать вес. Она обратилась к эндокринологу и, когда взвесилась в кабинете у врача, очень расстроилось.

«Когда я встала на весы и поняла, что вешу 90 - я заплакала», - призналась Бьянка.

Певице за полгода удалось похудеть 33 килограмма. Сейчас она весит 59 килограммов, но не собирается останавливаться и намерена сбросить еще четыре.

Ранее Бьянка рассказала, что сделала абдоминопластику. Она потратила на операцию три миллиона рублей.

Отдых Красота
18 мая 2024, 04:22
«Деньги уходили». Волочкова рассказала о предательстве домработницы
РИА «Новости»
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о воровстве домработницы Раи, которая работала у звезды около девяти лет. Ее слова привело издание Voice.

«С Раечкой я расставалась очень тяжело. Мы были вместе лет девять. Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери», - призналась артистка.

Сначала танцовщица сжалилась и решила не обращать внимание на пропажу вещей, потому что решила, что женщина брала их для своих детей. Но потом воровство перешло за черту.

В итоге Волочкова уволила домработницу. Это произошло, когда блондинка отдыхала в Греции. Балерина решила мирно попрощаться с ней и попросила Раю дождаться ее.

«И она отказалась сесть со мной на веранде и просто поговорить, вспомнить хорошее», - призналась она.

Ранее Волочкова заявила, что ее 18-летняя дочь Ариадна решила взять псевдоним. Девушка стесняется своей громкой фамилии, хочет быть не ребенком знаменитости, а самостоятельной личностью.

Скандалы Женщины Деньги
18 мая 2024, 00:07
Имя Макаревича пропало с музейного стенда в Казани
РИА «Новости»
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Казанские власти убрали упоминание фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича* с музейного стенда писателя Василия Аксенова. Об этом сообщил портал 116.ru.

На старом информационном щите музыканта упоминали в связке с рестораном, который находится в том же здании. Уточняется, что интерьер джазового кафе и комнаты Аксенова выполнили по проекту Макаревича*.

Теперь на стенде вместо фамилии артиста стоит многоточие. Авторы материала напомнили, что Макаревич* является другом мэра Казани Ильсура Метшина с тех пор, как тот работал в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что артист повысил цены на концерты после переезда в Израиль. Выступления Макаревича* подорожали на пять тысяч евро.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Казань Музыка
17 мая 2024, 19:24
«Три-пять миллионов рублей». Блогер Лерчек назвала комфортный ежемесячный заработок
Global Look Press
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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) назвала заработок, который ей нужен ежемесячно для комфортной жизни. Ее слова передал Telegram-канал портала Super.

«Я думаю, что три-пять миллионов [рублей] в месяц», - заявила блогер.

Она отметила, что такая сумма может шокировать поклонников, поэтому уточнила, что в нее также входят траты на детей, родителей, брата и прочие личные расходы.

Кроме того, Чекалина перечислила минусу популярности. К ним она отнесла излишнее внимание к личной жизни и беспричинная ненависть. Блогер отметила, что помимо этого ее могут раздражать излишне докучливые вопросы журналистов.

Ранее Лерчек пожаловалась, что все заработанные ею деньги уходят на погашение старых задолженностей. Она со слезами на глазах рассказала о выплате долга перед Федеральной налоговой службой в 23 миллиона рублей.

Долги Блогеры Россия Деньги
17 мая 2024, 19:09
«Илюша испугался». Садальский — о совместном с Резником поздравлении для Пугачевой
РИА «Новости»
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Актер Станислав Садальский заявил, что поэт Илья Резник побоялся публично поздравить певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Таким образом он прокомментировал их совместное видеопоздравление, сообщил портал «СтарХит».

Актер и поэт были первыми, кто поздравил примадонну с 75-летием. Специально для нее они записали видеоролик. При этом артисты встретились случайно.

«В Ялте в ресторане „Ореанда“ ко мне подошел Резник и предложил: „Давай вместе поздравим Аллу!“. Ну мы и записали этот маленький ролик на двоих», - рассказал Садальский.

Позже, после публикации ролика, Резник сказал, что хотел поздравить Пугачеву лично. Он добавил, что Садальский спровоцировал его на запись видео. Это вызвало недоумение у актера, который подчеркнул, что инициатива записать поздравление принадлежала именно поэту. Он решил, что тот просто испугался.

«Чего-то Илюша испугался. Хотя ему 86 лет, чего уж бояться!» - отметил актер.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами. Он призвал не признавать артистку иноагентом.

Интервью Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес

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