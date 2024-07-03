«Так тупо сейчас умереть». Пересильд рассказала о страхе погибнуть в космосе

По словам заслуженной артистки РФ, получившей на кинопремии награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов», такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты эта опасность была настоящей.

Пересильд вспомнила, как космонавт Антон Шкаплер, который был их командиром, пытался связаться с Центром управления полетами. Она услышала, как тембр его голоса изменился, когда он несколько раз повторил фразу: «ЦУП отдать приказ на ручную стыковку».

По словам актрисы, тогда она подумала, что может и не вернуться домой. При этом беспокоилась, что это будет нелепая смерть, как это неудивительно. Она подумала, что ей и режиссеру картины Климу Шипенко всего 37 лет, они талантливы, профессионалы в своем деле и могли бы столько всего хорошего еще снять.

«Так тупо сейчас умереть, мы даже еще ничего не сняли», - вспомнила она.

Ранее Пересиль рассказала о «диком интересе» к фильму к Китае , отметив, что на премьеру «Вызова» пришли даже ученые и люди, имеющие непосредственное отношение к космосу.