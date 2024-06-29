«Так смешно ругаешься». Павел Воля рассказал, почему восхищается Утяшевой

Артист признался, что сильно любит супругу и не представляет без нее свою жизнь. Он поблагодарил Утяшеву за прожитые вместе годы и назвал ее самой красивой женщиной на Земле.

«Наш дом наполнен твоим смехом. Ты так смешно ругаешься. У тебя самые крутые идеи. Твоя энергия заполняет все. Ты - самая любящая и ответственная мать. Ты - маленькая девочка. Как ты стесняешься, скромничаешь, это самое милое, что может быть на свете», - написал Воля.

Шоумен перечислил лучшие качества жены, включая работоспособность и умение танцевать. По словам комика, он каждую минуту восхищается добротой супруги и учится у нее.

«Ты даришь хорошее просто так и ничего не ждешь взамен», - подчеркнул артист.

Весной в СМИ появились слухи о проблемах в браке гимнастки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли. Вскоре спортсменка подогрела сплетни о расставании с супругом, выложив фото без обручального кольца.

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