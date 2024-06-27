27 июня 2024, 12:24

«Так получилось». Блогер Лерчек назвала причину развода с мужем

Global Look Press
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что они с мужем Артемом развелись из-за того, что не справились с трудностями. Своими мыслями по этому поводу она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Так получилось… Не смогли пройти трудности. Но мы старались с полным уважением друг к другу», - написала она.

Лерчек не уточнила, с какими именно проблемами столкнулась семья, но посоветовала своим подписчикам работать над отношениями каждый день.

«Любая мелочь, как, например, объятие, когда тебе плохо, - очень важно. И слушайте своего партнера», - уточнила она.

Блогер добавила, что после развода она съездила на отдых одна, а также начала больше встречаться с подругами и завтракать в постели, чего раньше в браке не позволяла себе.

Суд пока не утвердил мировое соглашение между супругами. Заседание по делу о разводе пройдет 10 июля.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Семья Блогеры Громкие разводы Блогер Лерчек
27 июня 2024, 13:00
Хакеры взломали аккаунты российских артистов на Spotify
Freepik
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Минувшей ночью аккаунты российских артистов в Spotify подверглись взлому. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, от действий хакеров пострадали аккаунты Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу. Обложки артистов превратили в рекламную площадку - на них появилась ссылка на Telegram-канал.

Журналисты добавили, что более пристальное внимание злоумышленники уделили аккаунтам певца Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной. Эти артисты полностью исчезли со стриминговой платформы.

При этом, есть версия, что аккаунты певцов пропали из-за санкций от Евросоюза. В 14-й пакет ограничений включили Shaman’а, Гагарину, актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова. А также телеведущую Марию Киселеву.

Хакеры Shaman Шоу-бизнес
27 июня 2024, 12:37
Кэти Перри в шубе на голое тело и рваных колготках поразила парижан
Global Look Press
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Певица Кэти Перри появилась в дерзком образе на показе бренда Balenciaga во время Недели высокой моды Vogue World в Париже. Фото полуголой артистки разместило издание Daily Mail.

Перри выбрала для мероприятия черную шубу, которую надела на голое тело, черные рваные колготки и такого же цвета массивные солнцезащитные очки.

В таком стиле 39-летняя певица прогулялась по улицам Парижа. Волосы она забрала в пучок, хорошо пригладив прическу, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Оголенный пресс и часть груди поп-артистки привлекли внимание фотографов и гостей показа.

Недавно Перри поделилась с подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Ее сняли во время прогулки с оголенными ягодицами.

Мода Фото Париж Кэти Перри Шоу-бизнес
27 июня 2024, 11:42
Бритни Спирс заявила, что папарацци изуродовали ее фигуру фотошопом
РИА «Новости»
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Певица Бритни Спирс остро отреагировала на публикации в СМИ своих неудачных снимков. В Instagram* она заявила, что папарацци намерено добавили в редакторе ей лишний вес и целлюлит.

«Понимаю, что мое тело неидеально, но я также знаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как это преподносит пресса!!!», - написала она.

Певица подчеркнула, что ее оскорбили такими снимками. Теперь она чувствует себя самым запугиваемым человеком в мире. Артистка отметила, что это может негативным образом отразиться на ее здоровье.

По словам Спирс, ее вес не превышает 55 килограммов при росте 1,63 метра. Она отметила, что в случае похудения попадет на больничную койку. В доказательство она разместила в соцсети фото в том же платье. На кадрах артистка выглядит более стройной, чем на снимках, сделанных папарацци.

Спирс засняли в аэропорту Ван-Найс, когда она возвращалась из Мексики. Певица была коротком облегающем платье кораллово-розового цвета и без бюстгалтера.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Диеты Бритни Спирс Шоу-бизнес
27 июня 2024, 10:59
«Какой страх!» Напугавшая пластикой спутница Киркорова вернулась к привычному образу
Global Look Press
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и певица Маргарита Овсянникова, напугавшая поклонников ужасающим преображением, сняла с себя пластический грим. В эфире шоу «Утро.ТНТ» она объяснила, зачем изуродовала внешность.

«Я действительно очень хотела привлечь внимание молодых девчонок, девушек. Сразу прошу прощения у всех моих поклонников, Филиппа Бедросовича. Кто-то даже плакал, очень испугались за меня», - призналась она.

По словам Овсянниковой, она не желала никого обидеть, но пыталась напугать фанатов, чтобы те содрогнулись при виде ее преображения.

«Это и была моя цель - чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: „Какой страх!“», - пояснила артистка.

Она добавила, что специально сделала экстрим пластику для наглядного примера, чтобы показать людям, до чего может довести себя молодая девушка.

Ранее Овсянникова появилась на премии МУЗ-ТВ в гриме, заявив, что сделала пластические операции на лице и теле по совету певца Филиппа Киркорова. Поклонники раскритиковали бывшую участницу телестройки за новую внешность, отметив, что она переборщила с пластикой.

Филипп Киркоров Шоу Дом-2 Пластические операции Шоу-бизнес

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