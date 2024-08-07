07 августа 2024, 17:08

«Так должна выглядеть женщина после 40 лет». Юлия Высоцкая выложила фото в коротких шортах

Global Look Press
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Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая сделала серию фотографий в коротких шортах и свободной футболке. Снимки из парка она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Посидим… Помолчим… Не нужны слова», - подписала публикацию актриса.

Высоцкая активно занимается спортом, следит за лицом и фигурой. Ее поклонники восхитились красотой актрисы в комментариях.

«Вот так должна выглядеть женщина после 40 лет, браво!», «Какая вы настоящая и прекрасная», «Шикарная женщина!» - написали они.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поразила поклонников фото в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Женщины Красота Юлия Высоцкая
07 августа 2024, 17:37
Молодая возлюбленная Аль Пачино впервые вышла на публику с их сыном
Global Look Press
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Возлюбленная 84-летнего актера Аль Пачино 30-летняя Нур Алфалла впервые показала лицо их сына. Фотографии гуляющей по Лос-Анджелесу девушки с ребенком опубликовали журналисты Daily Mail.

На опубликованных кадрах главы семейства рядом не было. Алфалла держала сына на руках около детской коляски. На ней были надеты черная майка и такого же цвета спортивные штаны, а на ногах - удобные кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. Для ребенка мать выбрала светлую одежду - белую футболку и голубые шорты.

Сыну голливудского актера чуть больше года. Это четвертый ребенок Пачино. У него также есть трое взрослых детей от разных женщин, ни на одной из которых он не был женат.

Прошлой осенью Альфалла разорвала отношения с Пачино и вернулась к бывшему возлюбленному 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Они расстались в 2020 году.

Дети Голливуд Актеры
07 августа 2024, 15:37
Концерт экс-участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге
Global Look Press
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В Екатеринбурге отменили концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. До этого активисты «Русской общины» пытались сорвать выступление из-за политических высказываний певца, сообщил организатор журналистам Ura.ru.

«Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного», - уточнил собеседник издания.

Концерт приурочили ко дню рождения Самойлова и планировали провести 9 августа на площадке клуба «Фабрика».

За несколько дней до выступления общественники из «Русской общины» обратились в полицию с требованием запретить музыкальное мероприятие. По словам активистов, песни «Моряк» и «Опиум для никого» пропагандируют наркотики.

В группе во «ВКонтакте» Самойлова разместили объявление о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Авторы поста указали, что дату выступления изменили «по независящим от группы и организатора причинам».

Недавно Самойлов шокировал красноярцев своим пьяным выступлением. Он едва держался на ногах во время концерта на фестивале «Небофест».

Концерты Песни Екатеринбург Шоу-бизнес
07 августа 2024, 14:05
«Немного влюблена». Названо имя претендентки на сердце Бена Аффлека после развода
Global Look Press
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Избранницей Бена Аффлека может стать голливудская актриса Дженнифер Энистон после того, как он официально разведется с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщил инсайдер журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Энистон «немного влюблена» в Аффлека. Она выразила надежду на то, что их общение станет более частым после окончания бракоразводного процесса актера.

Собеседник издания отметил, что у Энистон появился шанс сойтись с Аффлеком, так как отношения последнего с Лопес публично сходят на нет.

«Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», - пояснил он.

Инсайдер добавил, что Энистон и Аффлек тепло общались на съемочной площадке картины «Обещать - не значит жениться», премьера которого состоялась в 2009 году.

У актеров много общих знакомых, которые допускают романтические отношения между ними.

При этом развод Аффлека с Лопес замедлился из-за того, что супруги перестали общаться. Им стало сложнее решить вопрос с разделом дома в Беверли-Хиллз по брачному контракту.

Отношения Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
07 августа 2024, 13:48
Деревянко выиграл суд по делу о расписке на 250 тысяч долларов
РИА «Новости»
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В Басманном районном суде Москвы признали недействительной расписку актера Павла Деревянко на 250 тысяч долларов к истице Жанне Якушкиной. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По данным издания, Якушкина обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать с Деревянко сумму по договору займа. Она пыталась убедить суд в том, что передала валюту артисту для получения прибыли после операций с криптовалютой, но потеряла деньги.

Защита Деревянко настаивала в суде на отсутствии такой расписки. Во время судебных разбирательств выяснилось, что документ подписали, когда Якушкина находилась за рубежом.

В итоге суд постановил признать расписку недействительной и отказал женщине в удовлетворении иска.

Недавно Деревянко потерял крупную сумму денег , поверив мошенникам. Его обманули по популярной схеме: неизвестный написал актеру в мессенджер под видом знакомого попросил у него 300 тысяч рублей в долг.

Суд Криптовалюты Актеры

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