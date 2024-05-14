«Так будет лучше». Критик объяснил отмену выступления Королевой в эфире

«Я могу предположить, что телевидение, особенно федеральное, живет по своей логике. Иногда совершенно непонятно, чем оно руководствуется, принимая те или иные решения», - отметил он.

Критик предположил, что работники телеканала могли испугаться или они по-другому увидели, как должны проходить такие концерты. Несмотря на это, Легостаев уверен, что практически все продюсеры, составившие эту концертную программу, не против Королевой.

«Возможно, подумали, что так будет лучше или, по крайней мере, не хуже», - пояснил он.

Критик посоветовал смириться с тем, что большие каналы не учитывают мнения артистов, когда создают музыкальные телепроекты.

Сама Королева не ожидала, что ее выступление не попадет в эфир. Она расстроилась, так как основательно готовилась к своему номеру.