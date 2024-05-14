14 мая 2024, 10:45

«Так будет лучше». Критик объяснил отмену выступления Королевой в эфире

Global Look Press
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Номер с певицей Наташей Королевой в Кремле, приуроченный ко Дню Победы, убрали из эфира, так как у федерального телевидения свои законы. Таким мнением поделился с NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

«Я могу предположить, что телевидение, особенно федеральное, живет по своей логике. Иногда совершенно непонятно, чем оно руководствуется, принимая те или иные решения», - отметил он.

Критик предположил, что работники телеканала могли испугаться или они по-другому увидели, как должны проходить такие концерты. Несмотря на это, Легостаев уверен, что практически все продюсеры, составившие эту концертную программу, не против Королевой.

«Возможно, подумали, что так будет лучше или, по крайней мере, не хуже», - пояснил он.

Критик посоветовал смириться с тем, что большие каналы не учитывают мнения артистов, когда создают музыкальные телепроекты.

Сама Королева не ожидала, что ее выступление не попадет в эфир. Она расстроилась, так как основательно готовилась к своему номеру.

Концерты Телевидение Шоу-бизнес
14 мая 2024, 12:38
«Скоро мы с вами увидимся». Куклачев записал видеообращение после выписки из больницы
Телеканал «360»
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Легендарный дрессировщик кошек Юрий Куклачев записал видео для 360.ru, в котором обратился к своим поклонникам. Артист поблагодарил всех неравнодушных за слова поддержки и рассказал, что хорошо себя чувствует.

Куклачев снялся на фоне подмосковного санатория. Дрессировщик сообщил о своем самочувствии и пригласил взрослых и юных зрителей посетить его шоу в Театре кошек.

«Дорогие друзья, спасибо за поддержку! Я поправился и сейчас нахожусь в санатории. Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» - отметил Куклачев.

Ранее народный артист РСФСР попал в больницу после юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, за его состоянием некоторое время наблюдали врачи. Недавно Куклачева выписали из московской больницы, после чего он начал проходить курс реабилитации в Дубне. Сын артиста рассказал, что его отец скоро вернется к работе и расскажет, как его «вытаскивали с того света».

Больницы Концерты Дубна Врачи Театры
14 мая 2024, 12:32
Умер звезда эротических хорроров Марк Дэймон
Global Look Press
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В Лос-Анджелесе ушел из жизни звезда эротических хорроров Марк Дэймон (настоящее имя — Алан Харрис). Актер умер 12 мая на 92-м году жизни, сообщило издание Deadline.

В Лос-Анджелесе ушел из жизни звезда эротических хорроров Марк Дэймон (настоящее имя - Алан Харрис). Актер умер 12 мая на 92-м году жизни, сообщило издание Deadline.

Лауреат «Золотого глобуса», Дэймон был актером, продюсером и сценаристом. Он снимался в европейских хоррор-фильмах с элементами эротики и принял участие в ряде культовых картин.

Артист начал свою карьеру в Голливуде в 1956 году. В его фильмографии - классический сериал 1950-х «Зорро», а также ленты «Дом Ашеров» режиссера Роджера Кормана, «Смерть не считает доллары», «Львы Санкт-Петербурга» и многие другие.

Кроме того, Дэймон был одним из основателей Альянса независимого кино и телевидения.

Алан Харрис родился в 1933 году в Чикаго. Был женат на актрисах Барбаре Фрей и Маргарет Марков. У него родилось двое детей - Джонатан и Алексис Дэймон.

Причина смерти артиста не уточняется.

Кино Актеры
14 мая 2024, 12:06
Оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio сбежал из России
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Рэпер Vacio, прославившийся благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сбежал из России в США после получения повестки в военкомат. Об отъезде музыканта сообщило издание StarHit.

Артист получил повестку еще в январе. Он должен был отправиться служить на днях, однако не явился в военкомат.

«У него была повестка на 13 мая», - уточнил источник StarHit.

Оказалось, что музыкант отбыл за рубеж, в Америку. Однако его адвокат Роман Попов отказался подтвердить данные о местонахождении артиста.

«Мне он такую информацию не предоставлял. Мне ничего об этом неизвестно», - заявил юрист.

После «голой» вечеринки рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Позднее его снова посадили на 10 суток, на этот раз за неповиновение правоохранителям. После освобождения из-под ареста музыкант встал на воинский учет и прошел медкомиссию.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Музыка Аресты Шоу-бизнес
14 мая 2024, 11:43
Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии
Global Look Press
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Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии для маркета FWRD. Снимки появились на сайте магазина.

В серии снимков 28-летняя модель продемонстрировала свою стройную фигуру. Она позировала в синем бикини с абстрактным узором и изящными шнурками на боках.

Она также появилась в кадре в однотонных купальниках зеленого оттенка и с красно-белым анималистичным принтом.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии. Артистка выбрала для съемок в фотостудии свободные джинсы, белую майку и джинсовую куртку, однако после избавилась от части одежды. Она снялась в одних джинсах, прикрыв грудь руками.

Одежда Модели

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