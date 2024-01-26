26 января 2024, 13:30

Таиландский суд огласил приговор участникам группы «Би-2»

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Суд города Пхукет вынес приговор музыкантам группы «Би-2», которых арестовали за несогласованный концерт. Артистам придется выплатить штраф в размере 95 долларов с каждого, сообщило РИА «Новости».

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере трех тысяч таиландских бат (95 долларов - прим. ред.) каждый», - указали в издании.

Туристическая полиция Таиланда задержала участников группы «Би-2» после концерта, который они провели без необходимого разрешения на работу. Музыкантов арестовали, они провели ночь в камере временного содержания в Пхукете.

Как напомнил сайт kp.ru , участников группы «Би-2» могли депортировать из Таиланда и внести в черный список.

В январе в Таиланде без указания причин отменили концерты украинской певицы Светланы Лободы и шоумена Максима Галкина*. Юморист планировал выступить в Паттайе и на Пхукете. В январе его также оштрафовали в Объединенных Арабских Эмиратах за антироссийские высказывания.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

Штрафы Суд Концерты Приговоры Музыка Таиланд
26 января 2024, 13:38
Идет расторжение договора. На концерт Лолиты в Чехове перестали продавать билеты
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На концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в Чехове в КТЦ «Дружба», перестали продавать билеты. Эту информацию «360» предоставило движение «Зов народа».

Один из общественников выяснил, что сейчас идет расторжение договора о проведении мероприятия.

«Продажа остановлена. <…> Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. <…> Идет расторжение договора», - сообщил источник.

Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Изначально мероприятие запланировали на 15 февраля в ДК «Сатурн».

До этого выступление Лолиты решили не проводить в Новосибирске. Певица должна была выступить с шоу по случаю своего 60-летнего юбилея.

Шквал критики обрушился на артистку после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код подразумевал минимум одежды. Лолита появилась на мероприятии в соответствующем наряде.

Концерты Чехов Блогеры Лолита Милявская
26 января 2024, 11:36
Адвокат Блиновской оспорит арест блогера
РИА «Новости»
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Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом правозащитница сообщила «360».

Сальникова подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста. Документ поступил в Мосгорсуд.

Мосгорсуд Адвокаты Блогеры Аресты
26 января 2024, 05:45
Продюсер рассказал, почему Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров улетел в США из-за желания увидеть певицу Мадонну. Об этом сообщил продюсер Сергей Лавров в беседе с сайтом mk.ru.

«Нравится ему Мадонна - он купил билет и слетал на ее концерт», - объяснил он причину отъезда вокалиста.

По словам продюсера, Киркоров является «взрослым ребенком». Его восхищают город Лас-Вегас, Диснейленд и американские горки. Сам артист часто об этом говорил.

«Его нынешняя поездка в Америку не говорит о том, что он - не патриот и собирается остаться навсегда», - заявил Лавров.

Ранее Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке. Очевидцы отправили фотографии со знаменитостью журналистам. Певец стоял около Madison Square Garden, где проходило шоу певицы.

Волна критики обрушилась на артиста после его появления на скандальной «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, и Киркоров выполнил условия.

США Филипп Киркоров Концерты
26 января 2024, 05:31
Стал известен дневной гонорар Александра Петрова в театре и кино
Global Look Press
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Российский актер Александр Петров 25 января отпраздновал свой 35-й день рождения. Издание 76.ru рассказало, сколько зарабатывает звезда «Полицейского с рублевки» в кино и театре.

Первая крупная роль пришла к Петрову в 2012 году, он сыграл в сериале «Пока цветет папоротник». Потом были фильм «Притяжение» и сериал «Обнимая небо», а также съемки в нескольких частях «Гоголя».

Недавно Петров снялся в громкой премьере Романа Полански «Дворец» и эротической мелодрамме «Непослушная». Всего в копилке Петрова 77 ролей в кино и сериалах. Также актер играет в театре, а в качестве режиссера представил два крупных спектакля.

По информации издания, за один съемочный день на съемках сериала Петров получал 500 тысяч рублей, в 2024 году прайс актера может подняться до 700 тысяч рублей за смену. В театре Ермоловой «за выход» актер может получать до 100 тысяч рублей.

На свадьбе Петрову и его новой супруге Виктории подарили щенка. Актер назвал питомца Тэшкой , в честь фильма «Т-34», роль в котором Петров считает одной из главных в карьере.

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