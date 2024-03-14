14 марта 2024, 17:33

T-Killah потребовал от Mia Boyka 500 миллионов рублей

РИА «Новости»
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Певица Mia Boyka заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов, известный как T-Killah, потребовал выплатить сумму в размере 500 миллионов рублей за право исполнять ее песни. Она рассказала об этом в интервью 5-tv.ru.

Сейчас певица может выступать со своими песнями, но правами на них обладает ее экс-продюсер.

«Обидно, когда вызывают на сцену на каком-то большом фестивале и объявляют, что автор не я. И я выхожу и в процессе слышу, что автор не я, а мой бывший продюсер, хотя мы писали эту песню с другими ребятами и девчонками», - поделилась звезда на гала-ужине премии «Браво».

За права на композиции захотевшая сольной карьеры Mia Boyka должна выплатить Тарасову полмиллиарда рублей. Она интерпретировала его требования как обиду на потерю источника дохода.

«Никто не хочет терять дойную корову и ломовую лошадь, которая работает каждый день с утра до вечера, ничего толком не просит, и ей ничего и не надо», - рассказала Mia Boyka.

Несмотря на это, певица выразила ему благодарность, отметив вклад, который он внес в ее карьеру.

Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева планирует записать песню с Mia Boyka.

Спортсменка уже назвала дату выхода трека.

Доходы Песни Шоу-бизнес
14 марта 2024, 18:17
Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию «Оскара»
Global Look Press
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Американский актер Аль Пачино объяснил, почему нарушил регламент церемонии на кинопремии «Оскар». На вручении он не упомянул название каждого фильма перед объявлением победителя. Об этом сообщило издание Variety.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Объявлявший лауреата в категории «Лучшая картина» 83-летний Аль Пачино назвал фильм «Оппенгеймер» победителем, но даже не упомянул других претендентов на награду. Среди них были фильмы «Американская фантастика», «Анатомия падения», «Пережитки», «Убийцы цветочной луны» и «Маэстро».

Звезда трилогии «Крестный отец» объяснил, что его поведение было продиктовано волей продюсеров. Актер выразил свое изумление по поводу критики, связанной с его способом объявления победителя, отметив, что не стремился умалять значимость достижений других номинантов.

«Я просто хочу прояснить, что я не собирался никого пропускать, это был выбор продюсеров - не повторять все снова, поскольку на протяжении всей церемонии они выделялись индивидуально. Я глубоко сопереживаю тем, кто пострадал из-за этой оплошности», - сказал актер.

На церемонии картина «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм. Ленту номинировали в 13 категориях, в семи из которых она получила награду.

Награды Фильмы Актеры Премия «Оскар»
14 марта 2024, 18:03
Звезде «Людей Икс» удалили грудь из-за рака
Global Look Press
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Звезде фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Оливии Манн сделали операцию по удалению обеих молочных желез после обнаружения рака груди. Об этом 43-летняя американская актриса рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Артистка уточнила, что диагноз ей поставили в апреле 2023 года. Она вместе с сестрой прошла тест на ген, вызывающий рак. Несмотря на отрицательный результат и чистую маммограмму, лечащий врач посоветовал Манн также сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которая и подтвердила наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих железах.

Актриса около 10 месяцев боролась с недугом и четыре раза ложилась под нож хирурга, что позволило предотвратить развитие рака. По ее словам, шанс на выживание составлял 37%.

«Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство, обезболивающее и больничные халаты», - поделилась Манн.

Ранее у звезды сериалов «Глухарь» и «След» Андрея Балякина нашли опухоль. Актер успешно перенес микрооперацию.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фильмы Рак
14 марта 2024, 14:03
Сати Казанову заподозрили в беременности
Global Look Press
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Бывшая участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручении премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом. Об этом сообщило издание WomanHit.ru.

Бывшая участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручении премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом. Об этом сообщило издание WomanHit.ru.

Девушка появилась на публике в обтягивающем черном платье с глубоким разрезом. Именно в нем поклонники и разглядели изменения в фигуре, которые натолкнули их на мысль, что звезда находится на ранних месяцах беременности.

Сама Казанова пока сообщения о беременности никак не прокомментировала. До этого она в интервью говорила, что с появлением детей будет больше времени проводить на родине мужа - в Италии.

Сейчас артистка живет на несколько стран: большую часть года она находится в Италии, на Бали и в Индии. Там она занимается духовными практиками даже создала сообщество «Пространство духовного развития». Все желающие вместе с ней могут отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии.

Ранее телеведущая Марина Кравец родила вторую дочь и опубликовала фото в соцсетях.

Дети Беременность
14 марта 2024, 13:26
Шварценеггер сыграет Санту в рождественской комедии
Global Look Press
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Американский актер Арнольд Шварценеггер снимется в рождественской комедии «Человек с мешком» в роли Санты. Об этом сообщило издание Deadline.

Кроме того, стало известно, что помимо самого Шварценеггера, в главных ролях зритель увидит и американского актера Алана Ричсона. Адам Шенкман станет режиссером фильма. К съемкам картины приступят уже в этом году.

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне «Everybody’s Waitin' for The Man with the Bag» («Все ждут человека с мешком» - Санта-Клауса).

В сюжете фильма лежит похищение мешка с подарками у духа Рождества. Санта просит непослушного бывшего вора Вэнса вернуть его законное владение. Чтобы спасти праздник, герой вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками придется сделать величайшее ограбление в своей жизни.

Ранее стало известно, что режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма.

США Фильмы Актеры

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