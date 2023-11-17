Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал на дуэль Shaman

«Shaman, я вызываю тебя на дуэль: творческую и музыкальную», - сказал Шарлот.

Блогер предложил вокалисту встречу в помещении, где будет стоять фортепиано. Каждый должен на дуэли показать навыки на музыкальном инструменте, а также умение сочинять композиции и голосовой диапазон.

«Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай, или ты проиграл», - сказал блогер.

Ранее Шарлот показал скан билета на самолет до Санкт-Петербурга из Еревана. Полет запланирован на 22 ноября. Певец полетит на рейсе по заграничному паспорту, потому что русское удостоверение личности парень уничтожил.

До этого блогер негативно высказывался в сторону России и сжег российский паспорт. Теперь звезда интернета хочет вернуться и снова заняться творчеством для русскоязычной аудитории.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил Shaman. Он отметил, что артист является прекрасным певцом.