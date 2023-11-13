Сжегший паспорт певец Шарлот попросил у поклонников денег на билет в Россию

«Я возвращаюсь в Россию и решил сообщить об этом заранее, потому что не хочу быть тайным гостем. Я еду домой, в свою страну», - объявил исполнитель хита «Щека на щеку».

По словам Шарлота, недавно он был в Грузии, а сейчас находится в Армении. Певец сообщил, что за границей создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России.

Артист признался, что ему не хватает денег на билет. Музыкант попросил поклонников помочь ему и оставил под видео номер банковской карты, отметив, что она принадлежит его подруге.

Шарлот добавил, что после возвращения в Россию планирует пожить в деревне. Только после этого певец, с его слов, собирается вернуться в медиапрострнство.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», - заверил музыкант.

В июне Шарлот опубликовал в соцсетях кадры, на которых он сжигает свой российский паспорт. Тогда артист заявил, что больше не считает себя гражданином РФ.

Впоследствии певец удалил из Instagram* все старые записи. На его странице остались только два видео.

Ранее переехавший в Дубай рэпер Алишер Моргенштерн** признался в интервью Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам музыканта, он соскучился по родине, но не едет туда, поскольку боится.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.