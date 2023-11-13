13 ноября 2023, 13:14

Сжегший паспорт певец Шарлот попросил у поклонников денег на билет в Россию

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Певец Эдуард Шарлот решил вернуться в Россию и выпустить на родине новый альбом. Музыкант рассказал о планах в видеообращении к поклонникам на своей странице в Instagram*.

«Я возвращаюсь в Россию и решил сообщить об этом заранее, потому что не хочу быть тайным гостем. Я еду домой, в свою страну», - объявил исполнитель хита «Щека на щеку».

По словам Шарлота, недавно он был в Грузии, а сейчас находится в Армении. Певец сообщил, что за границей создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России.

Артист признался, что ему не хватает денег на билет. Музыкант попросил поклонников помочь ему и оставил под видео номер банковской карты, отметив, что она принадлежит его подруге.

Шарлот добавил, что после возвращения в Россию планирует пожить в деревне. Только после этого певец, с его слов, собирается вернуться в медиапрострнство.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», - заверил музыкант.

В июне Шарлот опубликовал в соцсетях кадры, на которых он сжигает свой российский паспорт. Тогда артист заявил, что больше не считает себя гражданином РФ.

Впоследствии певец удалил из Instagram* все старые записи. На его странице остались только два видео.

Ранее переехавший в Дубай рэпер Алишер Моргенштерн** признался в интервью Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам музыканта, он соскучился по родине, но не едет туда, поскольку боится.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Музыка
13 ноября 2023, 12:45
«Температуры нет». Стали известны подробности о состоянии 90-летнего режиссера Александра Митты
РИА «Новости»
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Российского режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали. Помощник народного артиста России Геннадий Иванов рассказал «360», что Митту обследуют врачи.

«Он пока у врача на диагностике находится. Слабость, температуры нет… Ну, 90 лет, там может быть что угодно», - рассказал Иванов о состоянии артиста.

В Telegram-канале киношколы Митты сообщали, что у народного артиста пневмония. Его состояние резко ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, мужчина не мог даже самостоятельно сидеть. Его забрали в больницу из московской квартиры. При этом, когда в первый раз приезжала скорая, режиссер отказался от госпитализации.

Это уже вторая экстренная госпитализация Александра Митты за этот год. Летом режиссер попал в реанимацию.

Александр Митта - советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер. Большому кругу российских зрителей он известен по работе над картинами «Точка, точка, запятая…», «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь». За свою творческую деятельность Митта был удостоен множества наград и премий.

Больницы Кино Режиссер
13 ноября 2023, 11:55
«Человек испытал стресс». Жена Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии после приступа
«ВКонтакте»
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Телеведущий Отар Кушанашвили чувствует себя нормально после приступа и уже находится дома. Об этом «360» сообщила жена журналиста Ольга.

«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», - сказала супруга телеведущего.

По словам Ольги, причиной приступа у ее мужа стала усталость. В последнее время у Кушанашвили очень плотный график, поэтому он практически не отдыхал, пояснила собеседница «360».

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», - уточнила жена журналиста.

Она добавила, что на текущем этапе телеведущий чувствует себя хорошо. У ее мужа запланирован повторный визит к врачу через несколько дней, заключила Ольга.

Вечером 12 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в одном из московских ресторанов, поэтому журналисту вызвали скорую помощь. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко уточнил, что у журналиста не выдержало сердце из-за большой рабочей нагрузки. Сам Кушанашвили вышел на связь с подписчиками после новостей о госпитализации и попросил не распространять слухи о его здоровье.

Журналистика Медицина
13 ноября 2023, 02:38
«Я в ярости». Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации
Википедия
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Телеведущий Отар Кушанашвили, сообщения о госпитализации которого появились в воскресенье вечером, вышел на связь. Он попросил не распространять слухи о его здоровье. Шоумен опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«В данный момент сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы [утомитесь] раньше, чем я заболею. <…> Я в ярости. Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» - сказал он Также Кушанашвили пообещал «похоронить всех», кто, по его словам, распространяет грязные слухи.

Телеведущий почувствовал недомогание вечером 12 ноября в одном из ресторанов Москвы. Врачи госпитализировали его с подозрением на сердечный приступ.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили эту информацию. Кушанашвили отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Позже он сообщил , что состояние телеведущего стабилизировалось.

Телевидение
13 ноября 2023, 00:55
Умер легендарный индийский актер Чандра Мохан
Википедия
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В Индии умер известный актер Чандра Мохан. За его плечами более 900 ролей в фильмах, сообщило издание Vcinema.

По данным журналистов, у актера были серьезные проблемы с сердцем. Он скончался в частной больнице в Хайдарабаде на юге страны на 79-м году жизни.

Настоящее имя актера Маллампалли Чандрасекхара Рао, он родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала. Учился в сельскохозяйственном колледже. В театр пришел играть еще студентом.

Чандра Мохан начал сниматься с 1960-х годов. Актер был лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер. Всего на его счету свыше 900 ролей в фильмах. Он также играл в нескольких сериалах.

На протяжении нескольких десятилетий Чандра Мохан снимался как минимум в двух фильмах в год, а в 2008 году выпустили сразу 11 картин с его участием.

Индия Актеры

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