Сыроедение, алкоголь и голос джунглей. Что стало с актрисой Натальей Андрейченко

В 2012 году звезда переехала в Мексику. По последним данным, она увлеклась вегетарианством. Более того, даже начала практиковать сыроедение. Также в новой стране Андрейченко открыла центр йоги. Были и трагичные моменты в судьбе артистки - она пережила две клинические смерти.

В 50 лет женщина прошла первое очищение организма на воде. Она рассказывала, что такой опыт помог ей навсегда завязать с алкоголем. При этом знаменитость больше не может есть отварную пищу - сразу ухудшается самочувствие. Даже врач прозвал ее настоящим сыроедом.

В 2019 году помощник Андрейченко рассказал в соцсетях о пропаже артистки. Двое суток женщина не выходила на связь. В итоге все закончилось благополучно. Звезда появилась и рассказала, что все это время находилась в джунглях. Единение с природой, тишина и покой наполнили ее жизненной энергией. По словам актрисы, она умеет общаться с животными, а также иногда заглядывает в будущее.

Ранее стало известно, как живет единственная внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева. Женщина пережила сложный период в жизни.