22 апреля 2024, 04:48

Сыроедение, алкоголь и голос джунглей. Что стало с актрисой Натальей Андрейченко

РИА «Новости»
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Актрису Наталью Андрейченко поклонники хорошо знают по ролям в фильмах  «Сибириада» и «Военно-полевой роман». Однако больше всего зрителям запомнилась ее работа в ленте «Мэри Поппинс, до свидания». Как сейчас живет знаменитость, рассказал сайт kp.ru.

В 2012 году звезда переехала в Мексику. По последним данным, она увлеклась вегетарианством. Более того, даже начала практиковать сыроедение. Также в новой стране Андрейченко открыла центр йоги. Были и трагичные моменты в судьбе артистки - она пережила две клинические смерти.

В 50 лет женщина прошла первое очищение организма на воде. Она рассказывала, что такой опыт помог ей навсегда завязать с алкоголем. При этом знаменитость больше не может есть отварную пищу - сразу ухудшается самочувствие. Даже врач прозвал ее настоящим сыроедом.

В 2019 году помощник Андрейченко рассказал в соцсетях о пропаже артистки. Двое суток женщина не выходила на связь. В итоге все закончилось благополучно. Звезда появилась и рассказала, что все это время находилась в джунглях. Единение с природой, тишина и покой наполнили ее жизненной энергией. По словам актрисы, она умеет общаться с животными, а также иногда заглядывает в будущее.

Ранее стало известно, как живет единственная внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева. Женщина пережила сложный период в жизни.

Кино Фильмы Актеры
22 апреля 2024, 05:16
«Хочет продолжать». Продюсер рассказал, зачем Пугачева оформит замок на себя
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева решила на себя оформить замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом заявил продюсер Илья Саглиани в беседе с kp.ru.

Он отметил, что артистка пойдет на такие меры, чтобы не потерять недвижимость, так как ее супруг комик Максим Галкин* - иноагент.

«Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России - но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет „забудутся“», - сказал он.

По его словам, россияне смогут простить Пугачеву, если она раскается и четко выразит свою политическую позицию. Он призвал любить родину и тогда не надо будет приезжать на нее «тайно».

Ранее актриса Яна Поплавская обратила внимание, что на юбилей Аллы Борисовны 15 апреля отреагировали не так ярко, как в ранние годы. Она отметила, что глава государства Владимир Путин всегда поздравлял звезду с юбилеем , но в этом году пропустил это событие.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Владимир Путин Максим Галкин Иноагенты
22 апреля 2024, 03:40
«Все в прошлом». Раймонд Паулс раскрыл, почему перестал общаться с Пугачевой
РИА «Новости»
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Советский и латвийский композитор, пианист Раймонд Паулс в эксклюзивном интервью сайту «Аргументы и факты» рассказал, почему перестал общаться с певицей Аллой Пугачевой. Музыкант заявил, что его больше ничего не связывает с Примадонной, а на «глупые тусовки» у него нет времени.

По словам Паулса, его голова занята не прошлым, а будущим, с Пугачевой даже поговорить не о чем. Гораздо интереснее для него работа с молодыми и талантливыми музыкантами. Кроме того, 87-летний Паулс по-прежнему пишет музыку, играет на фортепиано и преподает.

«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. <…> Много времени это занимает. Учу молодежь, <…> стараюсь их чему-то хорошему научить», - рассказал изданию музыкант.

В интервью Паулс рассказал о конфликтах с Пугачевой в прошлом. Из-за них родилась певица Лайма Вайкуле. Ей предложили спеть песню «Еще не вечер», в которой Пугачева усмотрела намек на скорое завершение своей карьеры.

Молодежь Работа Музыка Интервью Алла Пугачева Раймонд Паулс
22 апреля 2024, 02:09
«Рогоносец уже четыре года». Киркоров рассказал, как разрушился брак Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, как закончились его романтические отношения с коллегой по цеху Аллой Пугачевой. О своих брачных невзгодах артист рассказал в программе «Новые русские сенсации».

«Начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», - признался поп-король.

Он отметил, что не злится на бывшую возлюбленную, потому что она все равно нашла свою вторую половинку.

Пугачева с Киркоровым прожили в браке 10 лет, но в 2005 году пара развелась. Сейчас звезда замужем за комиком Максимом Галкиным*. Супруги покинули Россию после событий в феврале 2022 года.

При этом сама Алла Борисовна может прибыть на родину в этом году. Как заметила астролог Екатерина Тубис, у звезды есть проблемы со здоровьем. Певица доверяет некоторым российским врачам, поэтому уже летом может приехать поправлять здоровье в родных стенах.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Филипп Киркоров Россия Алла Пугачева Брак
22 апреля 2024, 01:56
«Обидно». Киркоров заговорил об отрекшихся от России звездах
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров выразил свое мнение о звездах, покинувших Россию. Поговорить на эту тему артист решил в эфире телеканала НТВ.

Вокалист вспомнил некоторых коллег по цеху, с которым раньше он был в дружеских отношениях, а теперь эти знаменитости уехали из РФ. Заговорил Киркоров и об Андрее Данилко, больше известного под псевдонимом Верка Сердючка. По словам вокалиста, у него осталось много теплых воспоминаний о звезде. Также Киркоров вспомнил исполнительницу Ирину Билык.

«Обидно терять друзей. Столько было хорошего с Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что. Они все прекрасно существовали здесь, пели, когда я ездил в Крым», - заявил Киркоров.

Ранее музыкант и продюсер Юрий Бардаш возмутился восстановлению репутации Киркорова. По его словам, российскому шоу-бизнесу нужен новый культурный символ.

Филипп Киркоров Крым Отношения Россия Верка Сердючка Шоу-бизнес

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