Сыр, салат, котлеты и вино. Мизулину и Шамана застукали в «Азбуке Вкуса» за покупками
В Сети появились фотографии главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. На фото пара делает совместные покупки в «Азбуке Вкуса».
Накануне Мизулина анонсировала совместную поездку. Глава Лиги и певец планируют посетить одну из школ, где проведут автограф-сессию. Шаман пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.
В магазине 40-летнюю Мизулину и 33-летнего Шамана сопровождала охрана. Пару сфотографировали, когда они выбирали вино. В корзине уже лежали котлеты, салат и белорусский сыр.
Пользователи соцсетей продолжают обсуждать слухи, что между певцом и главой Лиги - роман. Ранее пару сфотографировали в ресторане за романтическим ужином.