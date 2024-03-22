22 марта 2024, 10:43

Сыну модельера Вячеслава Зайцева посоветовали обратиться к онкологу

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Сына знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева Егора выписали из больницы. Но врачи рекомендовали ему обратиться к онкологу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе обследования медики обнаружили у 64-летнего Егора Зайцева множество разных заболеваний. У модельера диагностировали цирроз печени. Состояние сына известного кутюрье осложняется раком и стартовавшим курсом химиотерапии.

По данным канала, в феврале у Егора Зайцева обнаружили образование в толстом отделе кишечника. Несколько дней назад его госпитализировали. По предварительным данным, причиной стало осложнение в результате онкологического заболевания.

Состояние модельера еще больше ухудшилось из-за тяжелой анемии.

Зайцеву-младшему понадобилось повторное переливание крови. Эту процедуру сын кутюрье проходил в феврале. П

Больницы Врачи Рак
22 марта 2024, 16:00
Бывший участник «Дома-2» заявил о лечении зависимости в Таиланде
РИА «Новости»
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Экс-участник знаменитой телестройки Степан Меньщиков на протяжении года проживает в Таиланде. В эфире программы «Малахов» на «России 1» он признался, что все это время проходит лечение от зависимости.

«Я здесь, в Таиланде, уже год нахожусь. Называется процедура рехаб, если кто знает. Кто нет, пусть поинтересуются», - рассказал Меньщиков.

Подробности о своей зависимости он предпочел утаить, так как программа была не о нем. Звезду «Дома-2» попросили прокомментировать смерть Аллы Касперович, которая погибла в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

Как оказалось, Меньщиков неоднократно приходил в бар, где отдыхала девушка со своим супругом, общался с ними.

По словам шоумена, смертность россиян возросла из-за большого турпотока, а Алла могла скончаться из-за злоупотребления ромом.

«Я слышал, что девчонка утонула. Ну, наверное… Ну что - выпила лишнего, а тут ром, знаете, какой», - добавил артист.

Тело россиянки нашли на пляже в пригороде Паттайи в конце февраля. Полицейские исключили версию об ограблении, так как рядом с местом ЧП обнаружили вещи девушки, телефоны, плеер и деньги.

Алкоголь Шоу Дом-2 Шоу-бизнес
22 марта 2024, 13:55
Бузова ушла со съемок в слезах после разговора с Давой
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Певица Ольга Бузова после общения с Давидом Манукяном ушла в слезах со съемочной площадки. Драма между бывшими возлюбленными развернулась во время шоу «Сокровища императора», которое выйдет 24 марта на телеканале ТНТ.

«Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!», - сказала Бузова блогеру.

Затем она ушла с площадки, не сдерживая слез. Что произошло между бывшей звездной парой - пока остается загадкой.

Романтические отношения Бузовой и Давы закончились в 2021 году. Артистка тяжело переживала разрыв. Она публиковала в Stories переписку с блогером. По словам телеведущей, бывший возлюбленный поднимал на нее руку, а также изменял.

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова заговорила о новых отношениях. Она обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь выбрать дату ее свадьбы.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес
22 марта 2024, 13:23
Шейк показала фигуру на экзотическом курорте
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк, находясь на экзотическом курорте, провела фотосессию. Свежими снимками с отдыха она поделилась со своими подписчиками в Instagram*.

На фотографиях 38-летняя Шейк запечатлена в полупрозрачном леопардовом платье, стоя на берегу океана. Она также сделала селфи, подчеркнув свою естественную красоту отсутствием макияжа.

На другом снимке модель предстала на фоне скал. Одну из самых пикантных фотографий Шейк сделала в бассейне в черно-белом бикини, показав стройную фигуру. Подписчики в комментариях написали множество комплиментов под новым постом.

Ранее супермодель Ирина Шейк подверглась жесткой критике в Сети со стороны украинцев из-за ее фото на обложке британского журнала Vogue. Пользователей разозлило, что звезда была в белье от украинского бренда Zhilyova.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Отдых Модели Шоу-бизнес
22 марта 2024, 12:59
Звезда «Уральских пельменей» рассказал, почему ушел от жены
РИА «Новости»
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Юморист, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов рассказал о причинах развода с первой супругой. Его слова привело издание «КП-Екатеринбург».

Команда «Уральские пельмени» стала известна всей стране в 2000 году, заняв первое место в Высшей лиге КВН. Затем последовала победа в Летнем кубке 2002 года и завоевание пяти наград на фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Несмотря на значительные достижения, доходы от гастролей были минимальны. Тем не менее артисты не отказывались от своих целей и продолжали вкладывать в выступления все силы.

Однако для основателя команды успех на сцене обернулся проблемами в личной жизни. Из-за гастролей с КВН он развелся с первой женой.

«Развелись из-за моей кочевой жизни с КВН. Дохода это не приносило, а дома я бывал редко», - рассказал артист.

Супруге приходилось в одиночку справляться с бытовыми трудностями. После расставания они смогли сохранить дружеские отношения, Соколов продолжает общаться с детьми.

В 2009 году он вступил в брак во второй раз - с участницей команды КВН «Ирина Михайловна» Ксенией Ли. За 15 лет семейной жизни вторая жена подарила юмористу троих детей.

Ранее сообщалось, что звезда телешоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов поссорился с подростками в метро Екатеринбурга. Жена Соколова Ксения предположила, что дети сами спровоцировали артиста, чтобы привлечь к себе внимание.

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