Сына Питта и Джоли увезли в больницу после ДТП
Сына актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакса госпитализировали с травмой головы после аварии. Об этом сообщило издание TMZ.
По информации СМИ, 29 июля около 17:00 молодой человек попал в ДТП на оживленной улице Лос-Анджелеса. Он ехал на электровелосипеде без шлема и врезался в автомобиль. На место происшествия прибыли полицейские и медики.
По словам очевидцев, Пакс пожаловался на боль в бедре и получил травму головы. В больнице его состояние оценили как стабильное и пообещали выписать в ближайшие дни.
Питт и Джоли развелись в 2016 году У пары шесть детей, включая приемных. Однако между супругами продолжается судебная тяжба. Недавно актера обвинили в растрате миллиона долларов на реконструкцию собственного бассейна.