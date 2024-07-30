Сына Питта и Джоли увезли в больницу после ДТП

По информации СМИ, 29 июля около 17:00 молодой человек попал в ДТП на оживленной улице Лос-Анджелеса. Он ехал на электровелосипеде без шлема и врезался в автомобиль. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

По словам очевидцев, Пакс пожаловался на боль в бедре и получил травму головы. В больнице его состояние оценили как стабильное и пообещали выписать в ближайшие дни.

Питт и Джоли развелись в 2016 году У пары шесть детей, включая приемных. Однако между супругами продолжается судебная тяжба. Недавно актера обвинили в растрате миллиона долларов на реконструкцию собственного бассейна.