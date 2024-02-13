13 февраля 2024, 09:02

Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом

РИА «Новости»
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Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева — модельера Егора Зайцева— госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева - модельера Егора Зайцева- госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Модельера увезли в больницу, так как он жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. В медицинском учреждении у него диагностировали СOVID-19. Егору сделали противовирусную терапию моноклонами, чтобы не развилось тяжелое поражение легких.

Помимо ковида, врачи обнаружили у сына Зайцева железодефицитную анемию тяжелой степени. Чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови, Егору сделали переливание крови. Модельер пока находится в больнице. Он останется в медицинском учреждении до тех пор, пока его самочувствие не нормализуется.

Отец модельера Вячеслав Зайцев скончался почти год назад - 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет. Известный кутюрье долгое время серьезно болел. Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. Его сын в беседе с «360» сообщал, что в доме модельера в деревне Каблуково в Подмосковье сделают музей.

Больницы Врачи Москва
13 февраля 2024, 04:00
Анна Семенович снялась в кружевном белье
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии, представ в кадре в нижнем белье с кружевами. Певица выложила снимки в Stories в своем Instagram*-аккаунте.

На кадрах 45-летняя артистка примерила темно-синий кружевной комплект нижнего белья. Поверх него она надела ярко-розовый плащ с глубоким декольте, частично продемонстрировав грудь. Семенович также сделала укладку и мейкап, выбрав нейтральные тона.

До этого певица опубликовала снимки, на которых она показала фигуру в черном кружевном белье, сообщила «Газета.ru».

Прошлой осенью Семенович снялась в откровенном видео , запечатлев себя без одежды и косметики. Артистка лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной хоккеисткой» на планете, показала фото в черном нижнем белье. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Россия Музыка
13 февраля 2024, 01:08
Юлия Паршута подралась на телешоу «Выжить в Самарканде»
РИА «Новости»
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Певица из Сочи Юлия Паршута устроила драку во время очередного испытания на съемках второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

В начале нового этапа соревнований ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева объявили участникам, что звезды и простые участники станут одной командой и будут жить в горном лагере. Каждый начнет играть только за себя.

На первом испытании игрокам предстояло освободиться от цепей, чтобы успеть прибежать на набережную и сесть в лодку, рассчитанную на семь человек. При этом в шоу осталось девять участников.

Именно на этом испытании Паршута вступила в драку с участницей народной команды Кристиной Орловой, желая отстоять свои позиции. В результате певица случайно сломала реквизит. В ситуацию вмешался ведущий, вынужденный изменить правила игры.

Во время этого испытания Паршута на несколько секунд опередила Орлову, успев занять место в лодке.

Ранее медики экстренно увезли школьницу со съемок киножурнала «Ералаш» в Москве.

Девочка получила ожог от лопнувшей трубы отопления.

Драки Музыка Телевидение
13 февраля 2024, 00:23
«Руки не держат». Дану Борисову нашли без сознания в Москве
РИА «Новости»
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Телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков. Ее без сознания нашла дочь. Об этом сообщила «Экспресс газета».

По словам матери телеведущей, после звонка внучки она сразу подумала, что дочь снова употребляла наркотики, ведь при ее хроническом заболевании возможны рецидивы. Она даже перерыла ее квартиру в поисках запрещенных веществ, но ничего не нашла.

Приехавшим медикам Борисова пожаловалась на сухость во рту, головокружение, тошноту и низкое давление. Телеведущую отправили в одну из клиник Москвы. После того, как светская львица пришла в себя, она связалась с дочерью и матерью.

«У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит», - призналась Борисова.

Телезвезда могла попасть в больницу после того, как начала делать инъекции широко разрекламированного препарата для диабетиков, сообщил StarHit.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что употребление без назначения врача нашумевшего препарата «Оземпик», который считается одним из самых мощных средств в борьбе с лишним весом, грозит заражением кишечника.

Наркотики Больницы Телевидение Дана Борисова Москва
13 февраля 2024, 00:12
Ушла из жизни монтажер фильма «Трудно быть богом» Мария Амосова
РИА «Новости»
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Одна из старейших сотрудников «Ленфильма», режиссер монтажа Мария Амосова умерла в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на официальном сайте киностудии.

Мария Амосова в качестве монтажера работала с такими режиссерами как Алексей Герман-старший, Глеб Панфилов и Владимир Бортко. Она принимала участие в создании легендарных фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Блондинка за углом», «Русский транзит», «Трудно быть Богом» и других.

Кроме того, она преподавала в Высшей школе режиссеров и сценаристов и на кафедре режиссуры в СПБГИКиТ. Лекции по монтажу Мария Амосова читала также в мастерских Александра Сокурова, Игоря Масленникова и Сергея Овчарова.

Прощание пройдет в среду, 14 февраля.

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