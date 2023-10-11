Сын звезды сериала «Каменская» украсил тело портретами серийных убийц
Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал на своем теле татуировки с портретами известных серийных убийц Теда Банди и Джеффри Дамера. Об этом он рассказал на программы «Кадони шоу» на RuTube.
По словам Шальных, он решил набить на теле тату с изображением лиц маньяков исключительно ради эпатажа и реакции общества.
«Когда меня видят, думают, что я какой-то конченый, сторонятся меня», - сказал сын звезды сериала «Каменская».
При этом Денис подчеркнул, что ему нравятся некоторые моменты из биографий Банди и Дамера.
Эпатажный сын Яковлевой впервые показал, как бы он выглядел без татуировок на лице и теле. Молодой человек участвовал в эксперименте издания SRSLY. Гримеры закрасили его татуировки тональным кремом. Сам же Шальных отметил, что в последние годы привык видеть себя с рисунками на лице и теле и не представляет своей жизни без них.