Сын Жасмин обвенчался с невестой по еврейской традиции

У Михаила и Евы состоялась хупа - еврейское религиозное торжество, похожее на православное венчание. Теперь молодая пара начала готовиться к свадьбе. Ее запланировали на лето.

Жасмин рассказала, что смогла подружиться с избранницей сына. Он познакомил невесту с матерью всего через месяц после начала отношений.

«И Ева действительно оказалась чудом: скромная, воспитанная, красивая и милая. С первых минут общение у нас сложилось очень душевное», - отметила артистка.

По словам Жасмин, девушка уже начала называть ее «мама». Артистка призналась, что начала мечтать о внуках.

Также певица рассказала, что старается находить с детьми компромисс , а не ругать их за провинности. Ей важно помочь им раскрыть свои желания в полной мере.