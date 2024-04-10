10 апреля 2024, 16:34

Сын Жасмин обвенчался с невестой по еврейской традиции

РИА «Новости»
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Сын певицы Жасмин Михаил 8 апреля обвенчался с девушкой по имени Ева по еврейским обычаям. Об этом артистка рассказала в интервью порталу «Леди Mail.ru».

У Михаила и Евы состоялась хупа - еврейское религиозное торжество, похожее на православное венчание. Теперь молодая пара начала готовиться к свадьбе. Ее запланировали на лето.

Жасмин рассказала, что смогла подружиться с избранницей сына. Он познакомил невесту с матерью всего через месяц после начала отношений.

«И Ева действительно оказалась чудом: скромная, воспитанная, красивая и милая. С первых минут общение у нас сложилось очень душевное», - отметила артистка.

По словам Жасмин, девушка уже начала называть ее «мама». Артистка призналась, что начала мечтать о внуках.

Также певица рассказала, что старается находить с детьми компромисс , а не ругать их за провинности. Ей важно помочь им раскрыть свои желания в полной мере.

Свадьбы Музыка Интервью Шоу-бизнес
10 апреля 2024, 16:56
«Ни одной зацепки». Дмитрий Колдун отреагировал на версию о суициде Кунгурова
РИА «Новости»
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Певец Дмитрий Колдун заявил, что оперный певец Евгений Кунгуров не выглядел как человек, который собирается покончить жизнь самоубийством. Воспоминаниями об артисте он поделился с изданием «Московский комсомолец».

Артист рассказал, что встречался с погибшим за несколько месяцев до его трагической гибели. Тогда он не увидел в поведении Кунгурова никаких тревожных сигналов.

«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. <…> Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо», - поделился Колдун.

По словам певца, Кунгуров рассказывал о своих успехах и делился новостями. Он выглядел воодушевленным и интересовался тем, что происходит вокруг.

«Он был очень талантливым, и закапывать такой талант в землю было бы неправильно, и я думаю, он это знал», - заключил певец.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Знакомые сообщили, что у звезды были проблемы с психикой. Отец погибшего рассказал о его страшной болезни.

Музыка Шоу-бизнес
10 апреля 2024, 14:01
Стало известно, зачем Пугачева ежемесячно отправляет в Россию полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева, покинувшая  Россию, продолжает ежемесячно переводить на родину около 500 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение примадонны.

Большая часть средств расходуется на содержание и охрану усадьбы артистки в деревне Грязь в Подмосковье. На обеспечение безопасности уходит примерно 150 тысяч рублей, еще порядка 70 тысяч - на услуги садовника.

Кроме того, в непосредственной близости от поместья проживает личный водитель артистки, Игорь Польшиков, который заботится о младшем племяннике Пугачевой, мама которого скончалась в прошлом году.

«Польшиков получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц», - отметил источник из окружения примадонны.

Помимо усадьбы в Подмосковье, в собственности Пугачевой остается недвижимость в столице - трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской улице, а также апартаменты в районе Арбата. Общая стоимость этих квартир - около 300 миллионов рублей.

Знакомые певицы также заявили о ее планах вернуться в Россию летом. Артистке нужно прилететь на Родину по делам.

Россия Алла Пугачева Деньги
10 апреля 2024, 13:17
«Просил за сына»: продюсер Дворцов раскрыл детали возвращения Урганта на ТВ
РИА «Новости»
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Шоумен Сергей Дворцов считает, что ведущий Иван Ургант в ближайшее время может возобновить свою телевизионную карьеру благодаря вмешательству своего отца Андрея. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Дворцов предположил, что Ургант-младший сможет вновь появиться на экранах Первого канала с его вечерним шоу.

«Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына, и был услышан», - предположил шоумен.

Он также отметил, что Ургант до сих пор не изменил своей позиции по спецоперации и не выразил публичную поддержку российской армии. По мнению Дворцова, такое поведение неприемлемо, учитывая, что ведущий получил широкую известность именно в России.

Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона - осенью этого года.

Первый канал Иван Ургант Телевидение Шоу-бизнес
10 апреля 2024, 12:02
Блогера Гоар Аветисян проверят на экстремизм
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Следственный комитет проведет проверку на экстремизм в отношении бьюти-блогера Гоар Аветисян. Инициатором стал казахстанский активист Антон Бударов, который обвинил визажистку в дискредитации России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Аветисян разместила в запрещенной соцсети видео, в котором обсуждалась смерть гражданской супруги бывшего министра Казахстана Салтанат Нукеновой. В ролике упоминалась страница кузена покойной, Айтбека Нукенова. Это и стало причиной обвинений.

Бударов заявил, что взгляды Нукенова дискредитируют Россию и содержат экстремизм. По его мнению, поддержка такого человека недопустима и бросает тень «иностранного агента» на саму Аветисян.

Активист подал в СК заявление с требованием проверить Аветисян на предмет экстремизма. К самому Нукенову у него вопросов не возникло.

Ранее журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских.

Блогеры Следственный комитет России

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