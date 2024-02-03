03 февраля 2024, 00:35

Сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу

РИА «Новости»
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Подросший сын Жанны Фриске примет участие в съемках нового кулинарного шоу Регины Тодоренко. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Новый проект «Дети рулят» покажут на телевизионном канале «Суббота!». В нем дети будут управлять звездными папами и мамами в процессе готовки.

Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, а помогать ей будет шеф-повар и фуд-блогер Виталий Истомин. По замыслу программы, в процессе приготовления блюд родители лучше узнают своих детей.

Первыми гостями шоу стали телеведущая Анфиса Чехова, фокусник Сергей Сафронов, артистка Наталья Медведева и Дмитрий Шепелев.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске ранее рассказал, как воспитывает детей. Он уточнил, что слишком сильный контроль вредит и родителям, и отпрыскам. Первые постоянно испытывают тревожность и напряжение, а вторым некомфортно, что отец или мать нервничают.

Дети Жанна Фриске Регина Тодоренко
02 февраля 2024, 23:14
МИД Индонезии объяснил, почему Галкина не пустили на Бали
РИА «Новости»
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Отказ юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию связан с иммиграционными причинами. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал. Его слова привел индонезийский новостной портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», - заявил представитель МИД.

В конце января Галкин* пожаловался, что его не пустили в Индонезию , где он собирался дать концерт. Юморист заявил, что ему одобрили рабочую визу и все документы для выступления, но на паспортном контроле его внезапно развернули из-за обращения российских властей. Галкин* уверял, что ему даже показали копию письма от правительства России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все больше стран запрещают въезд таким артистам как Галкин*, потому что они «токсичны и опасны».

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Концерты Мария Захарова Индонезия Россия Максим Галкин Бали
02 февраля 2024, 22:46
Вдова эстрадного певца Эдуарда Хиля умерла в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль — вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», - уточнили в храме.

Сам Эдуард Хиль многие годы был прихожанином Смоленского прихода.

Зоя Хиль была выпускницей Ленинградского училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища. Она танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, там же тогда работал Эдуард Хиль. Пара познакомилась во время гастролей в Курске и поженилась в 1958 году. После свадьбы Зоя Хиль посвятила себя мужу. Она оставила свою профессию и работала с Эдуадрдом - вела его концерты и помогала как балетмейстер.

Зоя и Эдуадрд прожили вместе более 50 лет - до смерти певца 4 июня 2012 года. Он похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.

В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль - вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

Санкт-Петербург Концерты Музыка
02 февраля 2024, 05:48
«На донышке». Стало известно, как живет Диана Шурыгина после скандала на ТВ
Freepik
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Семь лет назад вышел первый выпуск передачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым с Дианой Шурыгиной. Как все это время жила скандальная звезда ТВ-шоу и чем она сейчас занимается, выяснил Пятый канал.

Впервые на экранах 16-летняя Шурыгина появилась в начале 2017 года. В программе Малахова она рассказала, что на вечеринке в загородном доме ее изнасиловали. По ее словам, в коттедже был не только алкоголь, но и запрещенные вещества, но она выпила только водки «на донышке». Мужчина свою вину отрицал, но суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы.

После серии программ на Первом канале Шурыгина получила всероссийскую известность. При этом одни люди ее защищали, а другие осуждали.

Девушка тем временем начала сотрудничать с режиссерами, блогерами и дизайнерами, а вскоре переехала в Москву. Здесь на некоторое время из-за общественного осуждения она подсела на психотропные препараты, лежала в рехабе, избавляясь от зависимости.

Осенью 2017 года она вышла замуж за видеооператора Первого канала Андрея Шлягина, но брак продлился всего два года. Выяснилось, что Шурыгина изменяла ему с миллионером, но и с ним она недолго прожила. Пара рассталась, девушка осталась без денег.

Сейчас скандальная звезда ТВ-шоу живет на Мальдивах, зарабатывая продажей своих интимных фотографий. Также Шурыгина занимается виртуальным сексом с обеспеченными поклонниками. По ее словам, она уже простила своего насильника и даже объяснила изнасилование тем, что его якобы подставили девушки, которые были на той же вечеринке в коттедже.

Ранее учителя московской школы заподозрили в совращении нескольких школьниц. По словам матери 13-летней девочки, в личном чате он просил ее прислать ему интимные фото.

Фото Алкоголь Секс Телевидение Ток-шоу
01 февраля 2024, 23:04
«Живут по своим правилам». Валуев — об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой
Телеканал «360»
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Проблема участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой заключается в том, что они выбрали очень неудачное время для подобных развлечений. Мир шоу-бизнеса привык жить по своим правилам, которые далеки от реальности. Об этом боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Это „богемная тусовочка“, шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», - сказал он.

По словам Валуева, «голую» вечеринку провели не вовремя и те, кто туда приходил искренне считали, что это очередная обычная тусовка.

«Большинство гостей вечеринки позже искреннее не понимали, за что их потом осуждали люди в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране», - отметил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках.

Соцсети Депутаты Россия Интервью

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