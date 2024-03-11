11 марта 2024, 00:21

Сын Тины Канделаки Лео швырнул микрофон и ушел с «Новой фабрики звезд»

РИА «Новости»
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Сын директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Лео феерично покинул проект «Новая фабрика звезд». Конкурсант отдал голоса конкуренту, бросил микрофон и удалился со сцены. Фрагмент видео опубликовали в официальном Telegram-канале проекта.

Лео Канделаки набрал достаточное количество звезд, чтобы остаться на проекте. Однако молодой исполнитель решил передать голоса другому участнику шоу, Никите Уфимцеву. Лео заявил, что сможет добиться желаемого и вне проекта.

«Но мужик, попробуй ты, пожалуй», - заявил конкурсант, передавая звезды Уфимцеву.

Это стало неожиданностью и для зрителей, и для жюри. Лео попросил разрешения сделать то, о чем «мечтал всю жизнь», - это мечта «любого пацана». Об бросил микрофон на сцену и удалился.

В жюри «Новой фабрики звезд» вошли музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков. На проекте звезды отечественного шоу-бизнеса подшучивали друг над другом.

Музеи Сергей Шнуров Шоу-бизнес
10 марта 2024, 22:19
Подруга Моргуновой назвала причину смерти ведущей
РИА «Новости»
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Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказала близкая подруга телеведущей Вера Мусатова в беседе с РИА «Новости».

«Причина смерти Моргуновой - тромб оторвался, дата и место прощания еще не известны», - сказала она.

Ранее стало известно о смерти 84-летней Светланы Моргуновой. При жизни ее удостоили звания народной артистки РФ. Больше всего женщина прославилась по проведению музыкально-развлекательных программ, таких как «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она закончила театральную студию при театре имени Моссовета, с юности начала участвовать в спектаклях. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР.

СССР Театры Телевидение
10 марта 2024, 20:44
Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
РИА «Новости»
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В возрасте 84 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Телеведущая была удостоена звания народной артистки Российской Федерации. Особую известность Моргунова приобрела во время проведения музыкально-развлекательных программ, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Причиной смерти назвали остановку сердца Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер 10 марта. Ему было 73 года. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что причиной кончины стала болезнь.

Накануне стало известно о смерти отца главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул.

Больницы Болезни Россия Телевидение
10 марта 2024, 18:20
Шнуров высмеял «тяжелую судьбу» лидера «Руки Вверх» Жукова
РИА «Новости»
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Музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков вошли в состав жюри шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ. Во втором выпуске программы лидер группы «Ленинград» в шутливой форме высказался о судьбе тезки, назвав ее тяжелой.

Участники спели хиты своих наставников. Габриэль Александров выступил с композицией Жукова «Он тебя целует». Послушав песню, Шнуров позволил себе колкость в отношении коллеги.

«Сколько же у тебя в жизни происходило нелепости с любовью. То ты мучился от боли со своей любовью, то какой-то там Лешка тебе дорожку перешел. В общем, тяжелая судьба была у Сергея Жукова. Хочется ему сказать, что эта судьба отразилась в таких великолепных, не побоюсь этого слова, песнях», - заявил артист.

В свою очередь Сергей Жуков после выступления подопечных Шнурова заметил, что им очень повезло с выбором песни «Рыба моей мечты». По его словам, в представленной аранжировке хит зазвучал в стиле «Руки Вверх».

«Поэтому, наверное, так красиво все вышло», - заметил Жуков.

Ранее во время судебного разбирательства между Сергеем Шнуровым и организатором «АртЛайф» вскрылась сумма гонорара певца за отмененный концерт в «Лужниках». Как выяснилось, артист запросил за выступление более миллиона долларов.

Сергей Шнуров Телевидение Шоу-бизнес
10 марта 2024, 17:45
Лейбл «Джем» будет судиться с Малаховым из-за песни «Два кусочека колбаски»
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Российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу Малахова «Привет, Андрей!» Поводом для иска послужило использование песни «Два кусочека колбаски» в февральском выпуске, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, права на композицию группы «Комбинация» «Два кусочека колбаски» принадлежат музыкальному издательству более 20 лет.

По этой причине представители «Джема», увидев, как звезды эстрады поют их хит на федеральном телеканале, решили подать иск о защите авторских прав.

Mash уточнил, что на лейбл также подписаны группа «Руки вверх», Лада Дэнс, Дмитрий Маликов и другие популярные звезды.

Ранее актер Михаил Мамаев обвинил операторов шоу «Привет, Андрей» в том, что они не пустили его на съемки программы в кепке с флагом России. Позже телеведущий Андрей Малахов опроверг обвинения, опубликовав фотографии с передачи, на которых Мамаев сидел в бейсболке с триколором.

Суд Андрей Малахов Шоу-бизнес

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