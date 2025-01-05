Сын Олега Газманова перенес операцию

Музыкант уточнил, что причиной операции стал бурсит - воспаление суставной сумки.

«К сожалению, само не рассосалось. При движении рукой периодически ловлю искры из глаз, но обещали, что через неделю все пройдет», - написал он.

Газманов добавил, что на фоне случившегося не станет отменять концерты, а просто будет во время своих выступлений меньше играть на гитаре. Певец пожелал поклонникам прекрасно провести новогодние праздники.

Ранее Родион Газманов взбесился из-за вопроса журналиста о сменившем фамилию брате Филиппе, пасынке Олега Газманова. Он буквально накричал на репортера и в эмоциональной манере посоветовал спросить о причинах этого поступка самого Филиппа.

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