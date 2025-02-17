Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первенца

Супруги мирно развелись в 2017 году, а в 2021 году женщина лишила бывшего родительских прав. Иск быстро удовлетворили, так как Костюк ничего против него не имел и жалоб не подавал.

«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение. И сейчас бывший муж не поддерживает связь с сыном», - рассказала Бирюкова.

При этом добавила, что ее сын общается с братом. Костюк был женат дважды. Второй супругой стала дочь бывшего члена совета директоров Руссобанка Александра Мермана Габриелла, но и с ней он развелся.

По словам Бирюковой, братья находятся на связи друг с другом и видятся по мере загруженности. Проблемы взрослых на них не отражаются.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева получает за выступление до четырех миллионов рублей.

Наследника певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав на сына от первого брака, так как он не участвовал в его воспитании. Об этом рассказала « Аргументам и фактам» его бывшая жена Анжелика Бирюкова.