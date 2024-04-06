Сын Михаила Круга поразил зрителей «Новой фабрики звезд», перепев Стаса Пьеху

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Еженедельно проект «Новая Фабрика звезд» показывает отчетные концерты участников. Номер сына Михаила Круга Александра в новом выпуске представлял собой совместное выступление с певцом Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша.

В первый раз композиция прозвучала в четвертой «Фабрике» в исполнении Пьехи, когда он сам был участником шоу.

В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи. Поклонники признались, что Круг-младший покорил их сердца.

Песня дуэта Пьехи и Круга заняла лидирующую позицию среди номеров прошедшего концерта. Несмотря на это Александра Круга номинировали на вылет. Судьбу артиста решат уже 7 апреля в новом выпуске шоу.

Ранее юмориста Гарика Мартиросяна отстранили на время от судейства «Новой Фабрики звезд». Причина его отсутствия на шоу кроется в родственных связях с участницей Нонной Еганян.