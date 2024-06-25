Сын экс-участницы «Дома-2» попал в реанимацию после посещения аквапарка

«Случился ночью приступ эпилепсии. Прям вот жесткий приступ эпилепсии со всеми вытекающими, пеной изо рта, закатывающими глазами, с синеющими руками, вот со всей этой историей», - рассказала Черно.

Она пояснила, что мальчика увезли в реанимацию. В момент приступа экс-участницы телестройки не было рядом с сыном, так как она вместе с бывшим мужем Иосифом Оганесяном находилась в гостях у подруги.

О случившемся родителям сообщила няня Стефана. Черно и экс-супруг сразу же приехали в больницу.

Позже Черно уточнила, что сына перевели из реанимации в инфекционное отделение. Как выяснилось, у ребенка были судороги, а не эпилепсия. По словам Черно, они возникли на фоне инфекции, которую мальчик подхватил в аквапарке.

Недавно бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа, родила четвертого ребенка. Новорожденный появился на свет в американской клинике.