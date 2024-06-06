Сын Анфисы Чеховой уехал из России

«[Сын] отправился провести все лето к папе в Грузию. В этот раз он полетел один, сопровождаемый сотрудником аэропорта», - написала актриса.

Сыну Анфисы Чеховой 12 лет. Его отец - бывший муж телеведущей, актер Гурам Баблишвили. Пара развелась весной 2017 года, когда ребенку было пять лет. Чехова уверяет, что не мешает общению сына с отцом, так как он несколько раз год приезжает к Баблишвили в Тбилиси, знает грузинский язык и культуру страны.

В марте 2024 года сын Анфисы Чеховой попал в больницу. Ребенок отравился суши в ресторане азиатской кухни. В больнице мальчику поставили капельницу.