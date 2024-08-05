Сын Анджелины Джоли и Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением
Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс продолжает восстанавливаться в больнице после ДТП. Его поведение тревожит не только родителей, но и друзей, сообщил источник журналистам Daily Mail.
По данным издания, 20-летний Пакс врезался в машину на своем электровелосипеде. Он упал и сильно ударился головой о землю.
Молодой человек ехал без шлема, поэтому травма оказалась значительной. Пострадавший лежал без сознания, пока на место происшествия не приехали медики.
«Пакс - проблемный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы ему помочь», - отметил источник.
По его словам, Пакс уже попадал в аварии, но это не стало для него уроком. Он по-прежнему легкомысленно относиться к вождению и средствам защиты.
«Его друзья обеспокоены, он ведет себя безрассудно», - добавил собеседник издания.
Ранее врачи оценили состояние Пакса как стабильное и планировали на днях выписать. Однако сын голливудских актеров по-прежнему лежит в больнице.