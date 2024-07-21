21 июля 2024, 01:14

Сябитова провоцировала экстрасенсов и устроила скандал на шоу «Место силы»

РИА «Новости»
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Самая популярная сваха России Роза Сябитова устроила скандал на шоу «Место силы» на ТНТ, оскорбив участников телепроекта. Об этом сообщил Пятый канал.

Сябитова решила узнать, как увеличить свои доходы, поэтому обратилась за помощью к экстрасенсам. При этом позволила себе резкие высказывания в их адрес. По ее словам, она хотела посмотреть, способны ли они «держать удар» в экстремальных ситуациях, поэтому и провоцировала.

Внешние данные участников Сябитова также не обошла своим вниманием. Она сказала Екатерине Костиной, что в свои 34 года та выглядит хуже, чем она в ее 62, добавив, что в моде естественность, поэтому девушку придется поискать ценителя своей красоты.

«Мне стало неприятно. В моем понимании нельзя так общаться с людьми. Для чего вы тогда сюда пришли? Чтобы оскорблять нас?» - высказалась Костина.

Сябитовой также не понравились ответы экстрасенсов. Она потребовала ответить подробно и конкретно, без иносказаний и выуживания у нее информации. В итоге ей больше понравились участники Андрей Харрис и Эльвира Гебар.

Ранее Сябитова раскритиковала молодого человека Клавы Коки , пояснив, что он не подходит для создания семьи.

Скандалы Экстрасенсы Телевидение
21 июля 2024, 00:55
«Настоящая пытка». Раскрыт секрет феноменального похудения Майли Сайрус
Freepik
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Поклонники американской певицы Майли Сайрус восхитились ее роскошным внешним видом, когда она появилась на музыкальной премии «Грэмми-2024», но потом ужаснулись, узнав секрет ее феноменального похудения. Об этом сообщила британская газета The Mirror.

Сайрус смогла похудеть благодаря строжайшей диете, причем с ее меню жесткий рацион Виктории Бекхэм даже рядом не стоял, как отметили журналисты.

Артистка на завтрак в основном пьет зеленый смузи. Ее обед состоит из кукурузы, помидоров, чечевицы и авокадо, а на ужин у артистки цукини, лук и цельнозерновые макароны. В качестве перекуса Сайрус позволяла себе одно печенье и клубнику.

Поклонники певицы назвали такое питание настоящей пыткой, отметив, что в таком рационе явно не хватает необходимого организму белка. Некоторые пользователи сети отметили, что ее ужин выглядит унылым и так можно умереть с голоду.

«Лучше быть полнее, чем питаться таким образом», - сообщил один из комментаторов.

Сайрус заявила, что придерживается строго рациона не из желания сбросить вес, а из-за непереносимости многих продуктов.

Ранее певица Валерия раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом , назвав диеты «адским существованием».

США Музыка Диеты
20 июля 2024, 22:47
Вдовец Заворотнюк начал судиться из-за ее наследства
РИА «Новости»
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Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал в суд на застройщика из-за московской квартиры, которая досталась ему в наследство от супруги. Об этом сообщили на сайте kp.ru.

Чернышов обвинил девелопера в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. Вероятно, компания своевременно не сдала многоквартирный дом, в котором и находится квартира, ставшая частью наследственной массы.

Наследниками имущества звезды «Прекрасной няни» являются ее супруг, мать и трое детей. Старшие дочь и сын получили от матери по квартире в Москве - апартаменты в современном жилом комплексе в районе Мосфильма и недвижимость на улице Мытная площадью 190 квадратных метров.

По информации издания, у Заворотнюк имелся загородный дом в элитном подмосковном поселке Крекшино, который она переоформила на свою мать и младшую дочь. Также актриса переписала на маму участок земли в Подмосковье, когда судилась за просроченный кредит.

Ранее стало известно, что Чернышов ежедневно навещает могилу Заворотнюк вместе с пятилетней дочерью Милой.

Мосгорсуд Спортсмены Анастасия Заворотнюк Квартиры Умерла Анастасия Заворотнюк
20 июля 2024, 22:38
Умер актер из сериала «Поросль» Виталий Каракорский
Freepik
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Актер и сценарист Виталий Каракорский умер в 66 лет. Он известен российским зрителям по сериалу «Поросль», сообщили на сайте Еврейской общины Литвы.

Причину смерти артиста не указали. В общине напомнили, что Каракорский был награжден премией имени Стасиса Лозорайтиса за вклад в развитие толерантности между этническими общинами Литвы.

«Самые искренние и глубокие соболезнования выражаем жене Виталия Лилии Копач, сыну Даниэлю, родным и близким», - отметили в учреждении.

Каракорский родился 1 января 1958 года в Бобруйске. После школы поступил в Шяуляйский педагогический университет. Также учился в Вильнюсском и Белорусском университетах.

Каракорский был заведующим литературной части в Могилевском драматическом театре. Он только играл в кино и написал сценарии к нескольким документальным фильмам. В сериале «Поросль» актер сыграл роль Юргиса Шарецкиса.

Сериалы Литва Кино Фильмы Театры Актеры
20 июля 2024, 13:37
«Спаси и сохрани». Актриса Аронова ответила на вопрос о госпитализации
РИА «Новости»
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Информация о госпитализации актрисы Марии Ароновой оказалась неправдоподобной. Об этом она сообщила 360.ru.

Telegram-канал Mash в субботу сообщил, что Аронову доставили в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. По информации источника, актрису обследовали и обнаружили множественные доброкачественные образования мозговых оболочек - менингиомы.

«Спаси и сохрани, пусть все останется слухами. Я с племянниками и внуками дома, поплюем в сторону, - сказала Аронова.

Ранее актриса резко высказалась о фильме «Лед-3», где сыграла одну из главных ролей. Изначально Аронова назвала «идиотизмом» решение делать трилогию, но в итоге согласилась после уговоров режиссера Федора Бондарчука.

Аронова признавалась, что в отношениях для нее самым критичным является рукоприкладство. По ее словам, после первого удара необходимо сразу уходить.

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