Сябитова провоцировала экстрасенсов и устроила скандал на шоу «Место силы»
Самая популярная сваха России Роза Сябитова устроила скандал на шоу «Место силы» на ТНТ, оскорбив участников телепроекта. Об этом сообщил Пятый канал.
Сябитова решила узнать, как увеличить свои доходы, поэтому обратилась за помощью к экстрасенсам. При этом позволила себе резкие высказывания в их адрес. По ее словам, она хотела посмотреть, способны ли они «держать удар» в экстремальных ситуациях, поэтому и провоцировала.
Внешние данные участников Сябитова также не обошла своим вниманием. Она сказала Екатерине Костиной, что в свои 34 года та выглядит хуже, чем она в ее 62, добавив, что в моде естественность, поэтому девушку придется поискать ценителя своей красоты.
«Мне стало неприятно. В моем понимании нельзя так общаться с людьми. Для чего вы тогда сюда пришли? Чтобы оскорблять нас?» - высказалась Костина.
Сябитовой также не понравились ответы экстрасенсов. Она потребовала ответить подробно и конкретно, без иносказаний и выуживания у нее информации. В итоге ей больше понравились участники Андрей Харрис и Эльвира Гебар.
Ранее Сябитова раскритиковала молодого человека Клавы Коки , пояснив, что он не подходит для создания семьи.