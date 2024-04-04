Сябитова призналась в любви к корейским дорамам

Сябитова сообщила, что особенно любит южнокорейские сериалы, а вот русские не смотрит, хотя иногда сама снимается в них.

«Я обожаю! Почему ужасы? Там есть исторические. Да там вся психология!» - поделилась она.

Во время шоу, ведущая программы Алена Жигалова предложила Сябитовой поучаствовать в игре. Телеведущей нужно было выбрать из трех мужчин: кого бы она взяла замуж, с кем провела бы ночь и от кого бы избавилась. Среди претендентов оказались актеры Иван Янковский, Никита Кологривый и Глеб Калюжный, однако Сябитова призналась, что не знакома ни с одним из них.

Девушкам знаменитая сваха порекомендовала одновременно общаться с тремя женихами , чтобы быстрее выйти замуж. При этом телеведущая отметила, что нельзя знакомиться с мужчиной, чтобы просто скоротать время до появления нормального партнера.