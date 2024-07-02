02 июля 2024, 18:17

«Свинья везде грязь найдет». Агату Муцениеце закопали на кипрском пляже

Global Look Press
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Актриса Агата Муцениеце отправилась на отдых на Кипр вместе с с дочерью Мией и сыном Тимофеем. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала фотографии и видео с пляжа, на котором предстала закопанной по голову в песок.

«Какой классный пляж здесь. Ну, а свинья везде грязь найдет», - подписала актриса.

Звезда комедии «Честный развод» остановилась в пятизвездочном отеле, ночь в котором в самом дешевом номере обойдется в 275 тысяч рублей. Артистка показала в своем блоге номер с двумя спальнями и персональными бассейнами на балконе.

Ранее возлюбленный Муцениеце, продюсер Иван Чуйков, опубликовал в Сети видео с оголившейся актрисой. Он назвал девушку «самым вкусным десертом».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Кипр Семья Видео Instagram Агата Муцениеце
02 июля 2024, 17:08
Киркоров сбежал с премии «Ника»
Global Look Press
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Певец Филипп Киркоров спешно покинул церемонию вручения премии «Ника» в Москве без объяснения причин. Об этом рассказал корреспондент издания NEWS.ru.

«[Выбежал] из зала на улицу где-то в начале премии, на первых номинантах. Они с актером Павлом Прилучным вышли. Но зашли ли обратно, персонал не видел. Прилучный вернулся. Киркоров - нет, охрана сказала», - сообщил он.

Киркоров прибыл на цремрнию, несмотря на то что не был заявлен в номинациях. Абсолютно седой певец появился в зале в черном костюме и с украшением в виде креста и золотыми перстнями на обеих руках. Образ дополнили очки и брошь из драгоценных металлов и камней в виде тигра.

Ранее артист признался что ему надоело ездить с концертами по российским курортам. Этим летом он отказался от выступлений из-за съемок в фильме.

Филипп Киркоров Фильмы Актеры Павел Прилучный Москва Шоу-бизнес
02 июля 2024, 16:46
«Завораживает любую». Раскрыт секрет брака Богомолова и Собчак
Global Look Press
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Сваха Анна Осипова предположила, что журналистка Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов создали гармоничный союз, способный обогатить жизнь обоих партнеров. Своим мнением о браке знаменитостей она поделилась с изданием «Страсти».

«Несмотря на всеобщее удивление их разности, на самом деле, они очень похожи между собой. Оба яркие личности: амбициозные, образованные, с постоянным желанием удивлять и удивляться», - объяснила она.

Осипова добавила, что свадьба Собчак и Богомолова повергла в шок даже бывалых скандалистов шоу-бизнеса из-за необычного стиля торжества. При этом пара обладает схожим чувством юмора, что демонстрирует глубокое доверие между ними. По ее мнению, союзу журналистки и режиссера не грозит стагнация в отношениях еще долгие годы.

Сваха также назвала Собчак умной женщиной, которую в партнере привлекает ум, харизма и талант. Именно этими чертами обладает Богомолов.

«Он весь соткан из спокойствия и уверенности в себе, что так завораживает любую женщину, а Ксения женщина и она, безусловно, это оценила», - отметила Осипова.

В свою очередь режиссер обладает секретом, как превратить строгую журналистку в романтичную девочку, которая готова подчиниться уверенному в себе мужчине, подчеркнула сваха.

Ранее Собчак призналась, что сильно поправилась из-за проблем со здоровьем. Из-за этого журналистка начала испытывать комплексы.

Сваха Анна Осипова предположила, что журналистка Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов создали гармоничный союз, способный обогатить жизнь обоих партнеров. Своим мнением о браке знаменитостей она поделилась с изданием « Страсти ».

Ксения Собчак Свадьбы Отношения Брак Константин Богомолов Шоу-бизнес
02 июля 2024, 15:02
«Бриллиант достался». Молодая жена Прилучного показала спортивную фигуру
Global Look Press
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Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что похудела до 45 килограммов спустя год после родов. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* видео тренировки в спортзале.

«Рада вернуться в свои 45 килограммов», - подписала ролик артистка.

На видео она показала фигуру в спортивном обтягивающем костюме и продемонстрировала, как выполняет упражнения.

«Выглядит потрясающе, отвал башки! Очень красивая, ухоженная, эффектная, стильная и уверенная в себе», «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», «Паша прям везунчик, такой бриллиант достался», - отметили поклонники в комментариях.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь Марии Шукшиной Анна. В своем блоге она опубликовала пикантное фото без бюстгальтера.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Instagram Актеры Павел Прилучный
02 июля 2024, 14:26
«Что это такое? Смешно!» Панкратов-Черный раскрыл размер пенсии
Global Look Press
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Актер Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. В интервью для новостного портала aif.ru 75-летний народный артист России объяснил, из каких частей она складывается.

«Моя базовая пенсия - 17 600 рублей. Что это такое? Смешно!», - заявил он.

Панкратов-Черный отметил, что ему еще положена доплата в 30 тысяч рублей, которую выплачивают всем народным и заслуженным артистам, живущим в Москве.

«Народные артисты - почти все люди немолодые. У всех пенсия маленькая, а лекарства дорогие сейчас. Всем надо подлечиться, в санаторий съездить - а средств на это нет», - отметил он.

Тем не менее, Панкратов-Черный подчеркнул, что на пенсию даже с добавкой особо не проживешь. Поэтому многие артисты стараются хоть где-то подзаработать.

«Однажды выхожу из аэропорта, и частник предлагает: давайте подвезу. Смотрю - батюшки, а это ж артист! Фамилии называть не буду. Говорю: „А что, нам по пути?”– „Да нет, я подрабатываю“. Оказывается, он извозом занимается», - поделился актер.

Панкратов-Черный добавил, что очень рад быть в строю в качестве актера и не может не работать.

Ранее актер Сергей Селин рассказал, что получает пенсию в 37,5 тысячи рублей. По его словам, он не переживает по этому поводу, так как заблаговременно позаботился о своем будущем.

Пенсия Россия Актеры Москва

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