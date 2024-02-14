«Светская жизнь на паузе». Стало известно, как живет Ивлеева после «голой» вечеринки

Звезду социальных сетей отменяют чуть ли не по всем фронтам. Рекламодатели «заморозили или разорвали с ней контракты, приостановлено развитие компании „Коленки пчелы“ из-за суда с поставщиком.

«Ивлеевой ищут замену в двух сериалах и одной полнометражной картине, съемки которых запланированы в ближайшее время. Она также пропала с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым сотрудничала до этого», - уточнил канал.

Светская жизнь Ивлеевой поставлена на паузу. Она стала домоседкой, иногда выбираясь со своим парнем, моделью Борисом Махмуровым, из коттеджа на Новой Риге до автофастфуда, чтобы заказать еду с собой. Как сообщили каналу подписчики, недавно блогерша заказала ролл с креветками, наггетсы, чизбургер и другие продукты на общую сумму 1400 рублей. В столицу же она редко выбирается.

Ранее россиянка Анастасия Пак подала иск на миллиард долларов к блогеру Анастасии Ивлеевой и с аналогичным требованием - к основному акционеру «АФК „Система“» из-за «голой» вечеринки в столичном клубе. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск.