27 марта 2024, 19:55

Светличная попала в больницу, предположительно, из-за проблем с сердцем

РИА «Новости»
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В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Ее сын Алексей Ивашов рассказал «360», что не знает о текущем состоянии матери.

По словам Ивашова, он не общается с ней из-за личных мотивов.

О госпитализации Светличной ранее сообщило РИА «Новости». Перед этим 83-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в ногах, уточнил Telegram-канал Shot.

Врачи сделали МРТ и выяснилось, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. Артистке поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава 2-й степени».

Светлану Светличную забрали из психиатрического стационара Гиляровского, куда ее поместили несколько лет назад с острым инфарктом. Последнее время актриса передвигается только на коляске.

Больницы Актеры Светлана Светличная Москва
27 марта 2024, 19:20
Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего супруга
РИА «Новости»
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Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук обратилась в суд с иском против бывшего мужа, известного продюсера и режиссера Федора Бондарчука. Информация об этом появилась в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Из данных, размещенных на портале, следует, что 55-летняя Светлана Бондарчук подала заявление о разделе имущества, нажитого во время брака с Федором Бондарчуком. Судебное заседание состоится 22 апреля.

Ранее Светлана уже пыталась обратиться в суд с подобными исками к своему бывшему супругу. Тогда их не рассматривали из-за обнаруженных недочетов в поданных документах.

Федор и Светлана Бондарчук поженились в 1991 году, а в 2016-м подали на развод. У звездной пары родились сын Сергей и дочь Варвара.

В августе 2020 года Светлана вновь вышла замуж, на этот раз ее избранником стал продюсер Сергей Харченко.

Суд Блогеры Брак
27 марта 2024, 17:51
Бузова намекнула на скорую свадьбу
РИА «Новости»
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Певица Ольга Бузова стала подогревать слухи о возможном скором бракосочетании уже в этом году. В программе «Светская хроника» на Пятом канале она рассказала, что носит похожее на помолвочное кольцо уже два месяца.

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу , предложив им подобрать подходящую дату. Затем она появилась на публике с кольцом, напоминающем обручальное. На вопрос журналистов телеведущая сообщила, что носит его уже два месяца.

«Да, оно уже два месяца», - ответила Бузова.

Когда речь заходила о личной жизни, Ольга лишь улыбалась и намекала на то, что ее сердце уже несвободно. Имени своего избранника она не назвала.

Очевидно, мужчина, сейчас находящийся рядом с ведущей, не жалеет подарков.

«Бабушка мне всегда говорила: „Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был непьющий и не жаден“. Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей» , - призналась Бузова.

После расставания с блогером Давидом Манукяном звезда не скрывала своего желания снова влюбиться. Недавно она даже заставила Филиппа Киркорова сделать ей предложение.

Ольга Бузова Свадьбы Мужчины
27 марта 2024, 14:45
«Сможет играть только бомжей». Пластический хирург указал на изменения во внешности Кологривого
Global Look Press
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Актер Никита Кологривый быстрее других столкнется с возрастными изменениями лица. Это может привести к тому, что в кино он станет играть исключительно бомжей, рассказал пластический хирург Иван Володченков в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Собеседник отметил, что актеру уже 29 лет. Это значит, что он находится на границе перехода от первичных возрастных изменений к вторичным.

«Если у него есть вредные привычки: алкоголь, курение, несоблюдение норм питания - то вторичные возрастные изменения придут гораздо быстрее. Это закон», - сказал Володченков.

Он добавил, что у Кологривого - тяжелый тип строения мягких тканей лица, который сильнее других подвержен возрастным изменениям. Кроме того, на кожу негативно влияет климат и атмосфера мегаполиса.

«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро. Тут нужен именно комплексный подход», - заключил хирург.

Сегодня Никита Кологривый отбыл наказание за пьяный дебош и вышел на свободу в Новосибирске. Он провел в спецприемнике семь суток.

Курение Питание Кино Алкоголь Актеры Косметика
27 марта 2024, 13:48
Валерия передумала уходить со сцены
РИА «Новости»
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Певица Валерия передумала покидать музыкальную сцену после того, как многие ее коллеги решили эмигрировать. Об этом сообщил в интервью «Утро.ру» ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, во время пандемии Валерия опасалась конкуренции с новым поколением артистов, включая блогеров и задумывалась о завершении карьеры. Однако выпуск нового альбома стал для нее стимулом для дальнейшего творчества.

Пригожин добавил, что в это время многие исполнители покидали Россию, что также сыграло свою роль в решении Валерии продолжать свою музыкальную деятельность.

«Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов», - сказал продюсер.

Ранее Пригожин рассказал о своих мыслях по поводу развода с Валерией. Он сообщил, что у них совершенно разные характеры. Пара в браке 20 лет, у них нет общих детей.

Музыка Интервью Иосиф Пригожин Шоу-бизнес

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