Светличная попала в больницу, предположительно, из-за проблем с сердцем
В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Ее сын Алексей Ивашов рассказал «360», что не знает о текущем состоянии матери.
По словам Ивашова, он не общается с ней из-за личных мотивов.
О госпитализации Светличной ранее сообщило РИА «Новости». Перед этим 83-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в ногах, уточнил Telegram-канал Shot.
Врачи сделали МРТ и выяснилось, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. Артистке поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава 2-й степени».
Светлану Светличную забрали из психиатрического стационара Гиляровского, куда ее поместили несколько лет назад с острым инфарктом. Последнее время актриса передвигается только на коляске.