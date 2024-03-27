Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего супруга

Из данных, размещенных на портале, следует, что 55-летняя Светлана Бондарчук подала заявление о разделе имущества, нажитого во время брака с Федором Бондарчуком. Судебное заседание состоится 22 апреля.

Ранее Светлана уже пыталась обратиться в суд с подобными исками к своему бывшему супругу. Тогда их не рассматривали из-за обнаруженных недочетов в поданных документах.

Федор и Светлана Бондарчук поженились в 1991 году, а в 2016-м подали на развод. У звездной пары родились сын Сергей и дочь Варвара.

В августе 2020 года Светлана вновь вышла замуж, на этот раз ее избранником стал продюсер Сергей Харченко.