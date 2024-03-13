Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта на телеэкранах

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает», - высказался юморист.

Он также уточнил, что подрастающим специалистам, которые собираются связать карьеру с телевидением, необходимо поучиться у Урганта. Светлаков также добавил, что известному шоумену стоило бы открыть собственную школу телевидения.

Помимо этого, по словам Светлакова, сравнение программ «Вечерний Ургант» на Первом канале и «Шоу Воли» на ТНТ неуместно. Комик Павел Воля сделал свой проект, похожий на другие вечерние шоу, а не исключительно на программу шоумена.

Вдобавок он уточнил, что такого рода передачи с разными лицами, героями и рубриками стоит ввести на многих каналах - так будет лучше и интереснее для зрителей.

Накануне стало известно, что преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью.