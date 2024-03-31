Светлаков задолжал ПФР 600 рублей

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Два иска поступили в суд в феврале, уточнил источник канала. По его информации, Светлаков не подал в фонд сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода.

Сотрудники компании, предположительно, работали без регистрации, добавил собеседник Mash. На них при этом не открывали лицевые счета.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова в трех банках. Оказалось, что артист должен ведомству 47 тысяч рублей.

Кроме того, исполнитель не выплатил более 5 тысяч рублей штрафов за административные нарушения.