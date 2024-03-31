31 марта 2024, 18:41

Светлаков задолжал ПФР 600 рублей

РИА «Новости»
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Пенсионный фонд России подал два иска к актеру и юмористу Сергею Светлакову, потребовав выплатить 600 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Два иска поступили в суд в феврале, уточнил источник канала. По его информации, Светлаков не подал в фонд сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода.

Сотрудники компании, предположительно, работали без регистрации, добавил собеседник Mash. На них при этом не открывали лицевые счета.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова в трех банках. Оказалось, что артист должен ведомству 47 тысяч рублей.

Кроме того, исполнитель не выплатил более 5 тысяч рублей штрафов за административные нарушения.

Суд Актеры
31 марта 2024, 02:19
Актер фильма «Убийственный долг» Чанс Пердомо разбился на мотоцикле
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Американский актер Чанс Пердомо разбился на мотоцикле в возрасте 27 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете», - сообщила семья актера.

Родственники попросили прессу и поклонников актера не беспокоить их в этот тяжелый момент, когда они скорбят о потере любимого сына и брата.

Чанс Пердомо известен по фильму «Убийственный долг» и сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix.

В супергеройском сериале «Поколение „Ви“» он сыграл одну из главных ролей. Создатели шоу принесли соболезнования родственникам Пердомо и назвали его талантливым актером, обаятельным и очень добрым человеком.

Мотоциклы Сериалы Семья Фильмы Актеры
31 марта 2024, 00:43
У звезды «Друзей» обнаружили 30 поражений головного мозга
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Врачи обнаружили у звезды сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристины Эпплгейт в мозге около 30 очагов поражения. В подкасте Armchair Expert она отметила, что это худшее, что ей пришлось переживать.

«Самое большое - за правым глазом, и он очень болит», - рассказала она.

На фоне этого Эпплгейт раскрыла некоторые подробности своей жизни. Она призналась, что носит памперс. К тому же, 52-летнюю актрису преследует постоянное чувство тревожности.

Звезда «Друзей» также пошутила, что даже после выздоровления продолжит пользоваться парковкой для инвалидов. Актрисе понравилось кататься в инвалидном кресле, когда, например нужно сесть в самолет.

В октябре 2023 года стало известно о смерти актера Мэттью Перри , наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Он скончался после тренировки по пиклболу. Смерть наступила из-за остановки сердца.

Сериалы Актеры
30 марта 2024, 23:30
Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака
Unsplash
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не примет участие в пасхальной службе из-за курса превентивной химиотерапии. Больной раком Карл III приедет на традиционную церемонию, но сядет отдельно от остальных, сообщила газета The Independent.

Богослужение пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. В 2024 году Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям не примут участие в церемонии из-за того, что у принцессы Уэльской диагностировали рак и назначили превентивную химиотерапию.

Карл III посетит пасхальную службу, несмотря на онкологическое заболевание. Опасаясь за здоровье монарха, его вместе с королевой Камиллой посадят в отдалении от других прихожан.

В предыдущие годы на пасхальную службу приглашали большую часть королевской семьи. В часовню приходили принцесса Анна с мужем Тимоти Лоренсом, герцогиня Йоркская Сарв Фергюсон и дочери.

Придворные заявили, что Кейт Миддлтон раздумывала над уходом из королевского дворца. По их словам, принцесса Уэльская устала от повышенного внимания прессы и скандалов в семье.

Великобритания Пасха Карл III
30 марта 2024, 23:17
Галя из «Ворониных» попала в больницу
Unsplash
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Актрису Анну Фроловцеву госпитализировали из-за жалоб на учащенное сердцебиение, боль в груди и гипертонию. У нее обнаружили мерцательную аритмию, которая может спровоцировать инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot.

Известную по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» артистку увезли на скорой помощи в больницу. Она жаловалась на боль в сердце, которая отдавала в руку и под лопатку, повышенное давление и учащенное сердцебиение по ночам.

Врачи стабилизировали ее состояние, провели обследование и диагностировали мерцательную аритмию. По информации канала, Анне Фроловцевой грозит инфаркт миокарда.

Ведущего шоу «Такси» Алексея Куличкова госпитализировали из-за инсульта и гипертонии. Он дважды обращался к врачу, но в первый раз, узнав о диагнозе, отказался ложиться в стационар. Через некоторое время ему стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь.

Сериалы Болезни Актеры

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