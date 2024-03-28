Светлаков рассказал об отношениях с Брежневой

По словам юмориста, он пообещал Брежневой не распространяться на тему их взаимоотношений.

«У меня с Верой был такой договор, когда будут касаться какой-то такой темы, то я буду всегда отвечать: я поклялся не говорить», - признался актер.

Однако позже Светлаков признался, что союз с певицей у него был исключительно творческим. Знаменитости взаимодействовали на съемках комедии «Джунгли».

По его словам, после завершения работы над проектом каждый из них продолжил двигаться в своем направлении.

В интервью комик также открыл секрет о том, кому пишет шутки его коллега Гарик Мартиросян.

Светлаков также рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall. Тот собирался прийти на злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.