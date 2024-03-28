Светлаков рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall

По словам юмориста, Бурунов - тоже фанат группы «Пикник». Он собирался прийти на тот злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.

«Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», - рассказал Светлаков.

Кроме того, шоумен рассказал, что спасался с места теракта «голым» и босиком. По его словам верхняя одежда осталась в гримерке группы «Пикник», куда он заходил до концерта. Девушки, также убегавшие из здания концертного зала без обуви, не чувствовали этого.

Нападение террористов на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта.