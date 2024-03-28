Светлаков «голым» спасался при теракте в Crocus City Hall

«Голые, босиком бежали. Вся одежда осталась в гримерке группы „Пикник“. Мы туда заходили, всех обнимали и готовились к концерту», - рассказал Светлаков.

По словам шоумена, девушки, которые спасались вместе с ним, выбежали из здания также босиком, не почувствовав этого.

Страшные моменты спасения из горящего Crocus City Hall Сергей Светлаков также ранее рассказал журналистке Ксении Собчак. Телеведущий отметил, что когда прозвучали первые выстрелы, все выскочили в узкий коридор.

В этот момент террористы стреляли буквально уже в нескольких метрах. Люди забаррикадировали вход в коридор диванами и стульями, а потом вышли из здания через запасные выходы.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall. Группа боевиков открыла огонь по зрителям концерта группы «Пикник». По данным МЧС, жертвами теракта стали 143 человека , более 180 пострадали.