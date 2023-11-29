29 ноября 2023, 04:06

«Свахи не нужны». Киркоров упал на колени и сделал предложение спутнице

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров предложил музыкальному продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Певец вместе с Татьяной Тур пришел в кинотеатр на премьеру российской комедии «Теща». Главные роли в фильме сыграли актеры Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Когда журналисты подошли к вокалисту, то спросили, обращался ли тот к услугам главной свахи России. На это Киркоров ответил отрицательно.

«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», - заявил артист, подтолкнув к себе спутницу.

Вокалист обратился к Татьяне и предложил пожениться. Женщина ответила улыбкой. Потом певец увидел Гузееву за кулисами и встал перед звездой на колени, тем самым выразив свое почтение.

Ранее Киркоров заявил, что регулярно занимается спортом. По его словам, фитнес и физические упражнения помогают скорректировать фигуру. Все тренировки артист проводит под надзором фитнес-тренеров.

Фильмы
28 ноября 2023, 23:28
Тарасова рассказала о слезах Медведевой по вине Милохина
РИА «Новости»
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Уход блогера Дани Милохина с «Ледникового периода» стал ударом для российской фигуристки и серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой. Об этом сообщила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с Sport24.

«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» - рассказала она.

Милохин покинул шоу в октябре прошлого года. Свое решение 21-летний блогер объяснил усталостью.

Ранее Евгения Медведева подтвердила, что состоит в отношениях с коллегой Дмитрием Чигиревым. Парня уже несколько раз замечали в обществе спортсменки. Звезда опубликовала ролик из отпуска на Мальдивах. Там видно, что девушка романтично обнимает молодого человека. В нем поклонники сразу признали Чигирева.

В апреле этого года она заявила о решении завершить спортивную карьеру. Медведева объяснила, что у нее появились проблемы со спиной.

Фигурное катание Ток-шоу
28 ноября 2023, 19:48
«Состояние стабильное». PR-менеджер Боярского подтвердила его госпитализацию
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР, певца Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Эту информацию «360» подтвердила PR-менеджер актера Надежда Дуванова.

«Состояние стабильное, все хорошо», - подчеркнула она.

Дуванова также подтвердила, что сейчас Боярский находится в медицинском учреждении. Других подробностей PR-менеджер артиста не привела.

Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский также сообщил РИА «Новости» , что его отец перенес инфаркт. По его словам, сейчас музыкант находится в обычной палате и чувствует себя неплохо.

Супруга Боярского Лариса Луппиан заявила, что артист находится в больнице на плановом лечении , и никакого инфаркта нет. Знаменитость якобы находится в Мариинской больнице, но там эти сведения не подтвердили.

Больницы Болезни Актеры Михаил Боярский
28 ноября 2023, 19:32
Михаила Боярского срочно госпитализировали в Петербурге с инфарктом
РИА «Новости»
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Актера театра и кино, певца и музыканта Михаила Боярского доставили в больницу. Сын 73-летнего артиста Сергей Боярский подтвердил РБК, что тот перенес инфаркт.

Актера театра и кино, певца и музыканта Михаила Боярского доставили в больницу. Сын 73-летнего артиста Сергей Боярский подтвердил РБК , что тот перенес инфаркт.

«Сейчас он „чувствует себя неплохо“, уже находится в обычной палате», - отметило издание.

Однако супруга Михаила Сергеевича Лариса Луппиан заявила сайту kp.ru , что Боярский в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет. Знаменитый петербуржец якобы находится в Мариинской больнице, но в медучреждении эту информацию не подтвердили.

Ранее Боярский попал в больницу с коронавирусом. Актер почувствовал легкое недомогание: головокружение и повышение давления, обратился в медучреждение, где у него и диагностировали заболевание. Боярский-младший рассказывал, что отец подхватил инфекцию на репетиции.

Актеры Михаил Боярский
28 ноября 2023, 15:05
«Чистый фейк». Адвокат экс-бойфренда Волочковой опроверг его смерть в камере
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Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, владелец банного комплекса Сергей Кузнецов жив, новость о том, что он якобы умер в камере, — фейк, заявил «360» адвокат его семьи Александр Бенхин после разговора с его женой. Он отметил, что его телефон сегодня разрывается — все хотят знать, действительно ли Кузнецов погиб.

«Сергей Кузнецов жив, это все чистый фейк. <…> Его жена позвонила следователю, сегодня на 16:00 назначена очная ставка по делу. Следователь подтвердил, что он жив и здоров», - рассказал Бенхин.

Ранее появились новости о том, что Кузнецов избил жену настолько сильно, что она впала в кому. Александр Бенхин подтвердил, что избиение действительно имело место.

«В этом уголовном деле я его не представляю, но я адвокат семьи, ранее вел дело, где его обвиняло окружение Волочковой в том, что он якобы судим, бандит, террорист, а это оказался его полный тезка из Тамбовской области. Сергей Кузнецов ранее судим не был, это первый его суд. Он действительно избил свою новую жену, приревновал, она его давно простила, но эти статьи не предусматривают примирения сторон», - пояснил защитник.

Он предоставил аудиозапись разговора с женой Сергея, которая подтвердила: следователь сообщил, что «Сергей жив, все в порядке». Она пообещала дать опровержение после того, как увидит его на очной ставке.

Роман Кузнецова с Волочковой был непродолжительным, позже балерина обвиняла его в попытке пиара на их отношениях. Под уголовное дело он попал весной 2023 года.

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, владелец банного комплекса Сергей Кузнецов жив, новость о том, что он якобы умер в камере , - фейк, заявил «360» адвокат его семьи Александр Бенхин после разговора с его женой. Он отметил, что его телефон сегодня разрывается - все хотят знать, действительно ли Кузнецов погиб.

Адвокаты Избиения Анастасия Волочкова

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