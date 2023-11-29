«Свахи не нужны». Киркоров упал на колени и сделал предложение спутнице

Певец вместе с Татьяной Тур пришел в кинотеатр на премьеру российской комедии «Теща». Главные роли в фильме сыграли актеры Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Когда журналисты подошли к вокалисту, то спросили, обращался ли тот к услугам главной свахи России. На это Киркоров ответил отрицательно.

«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», - заявил артист, подтолкнув к себе спутницу.

Вокалист обратился к Татьяне и предложил пожениться. Женщина ответила улыбкой. Потом певец увидел Гузееву за кулисами и встал перед звездой на колени, тем самым выразив свое почтение.

Ранее Киркоров заявил, что регулярно занимается спортом. По его словам, фитнес и физические упражнения помогают скорректировать фигуру. Все тренировки артист проводит под надзором фитнес-тренеров.