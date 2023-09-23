Супруга Костомарова сообщила, что врачи продолжают бороться за левую руку фигуриста
Врачи продолжают бороться за сохранение левой руки олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщила супруга спортсмена, фигуристка Оксана Домнина.
По правой руке медики сразу приняли решение об ампутации, сообщила жена Костомарова. По ее словам, за левую руку врачи боролись и продолжают бороться до сих пор.
Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Позже стало известно, что Костомаров находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Впоследствии ему ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук. В августе фигурист впервые после болезни появился на льду во время программы «Письма любви» в Сочи.
Хореограф, режиссер и продюсер Илья Авербух сообщил, что Костомаров примет участие в его ледовом гала-шоу. Мероприятие будет посвящено 50-летию Авербуха.