Супруга Игоря Николаева отреагировала на слухи о «разводе»

Сплетники распустили слухи об очередном разводе звездной пары. Композитор никак не комментирует домыслы, а его супруга после долгого молчания выложила в Сети ролик из своего загородного дома в элитном поселке, где сейчас проживает вся семья.

Фанаты заметили, что вместо семейного портрета, который висел в гостиной над фортепиано, висит другая картина. Тут же посыпались домыслы, что разлад в семье все же есть. Проскурякова успокоила поклонников - картина с их портретами всегда висела в их московской квартире «Семейная картина - в квартире! Так и висит», - ответила фанатам Проскурякова.

В прошлом году Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего хита. Под этим брендом народный артист сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, сладости, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.