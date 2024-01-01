01 января 2024, 22:54

Супруга хоккеиста Овечкина показала свой новогодний наряд

РИА «Новости»
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Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина опубликовала в социальных сетях фотографию с празднования Нового года. На ней Анастасия Шубская показала подписчикам свой новогодний костюм, сообщил «Чемпионат».

Форвард с супругой встречали Новый год в черном цвете. Известный хоккеист предстал перед камерой в брюках и поло, а Шубская в довольно смелом образе, включающем ультракороткую юбку и необычную маску в виде цифр «2024».

Пара сыграла свадьбу в 2016 году. Сейчас Овечкин и Шубская воспитывают двух сыновей - пятилетнего Сергея и трехлетнего Илью.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ, забросил семь шайб и отдал 14 голевых передач.

Известно, что свой первый матч в новом году «Вашингтон Кэпиталз» проведет на выезде с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на среду, 3 января.

Ранее Овечкин сократил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 65 голов. Спортсмен забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз».Он увеличил общее число своих голов до 829.

Фото Хоккей Соцсети Новый год Александр Овечкин
01 января 2024, 04:27
Shaman и Агутин чуть не испортили съемки «Песни года» из-за конфликта
РИА «Новости»
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Некоторые российские знаменитости не хотят выступать с Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), потому что подозревают его в неискренности патриотической позиции. Об этом сообщило издание «Царьград».

Ранее появилась информация, что певец Леонид Агутин во время съемок «Песни года» сказал про Shaman фразу: «петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». До сих пор неизвестно, действительно ли артист говорил такие слова в адрес коллеги по цеху, однако в СМИ все чаще обсуждают вероятный конфликт между артистами.

По данным журналистов «Царьграда», российские знаменитости могли начать «заговор» против Ярослава Дронова. Также глава холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Кисилев заявил, что съемки «Песни года» действительно были трудными. Некоторые исполнители не желают выступать на одной сцене с Shaman, потому что сомневаются в искренности его патриотизма.

Ранее Ярослав Дронов стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Исполнитель заявил о подписании документа о принятии на себя соответствующие обязательства.

Некоторые российские знаменитости не хотят выступать с Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), потому что подозревают его в неискренности патриотической позиции. Об этом сообщило издание «Царьград».

Песни Владимир Путин Патриотизм Shaman
01 января 2024, 03:42
«Недалекая горстка людей». Юрий Антонов раскритиковал участников «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певец и композитор Юрий Антонов раскритиковал гостей «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Свое мнение вокалист высказал в беседе с сайтом kp.ru.

«Не все артисты бахвалятся своим богатством, только недалекая горстка людей. Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен. Но, признаюсь, я не знаю, кто такая Ивлеева», - сказал он.

Артист выразил удивление по поводу баснословных заработков блогеров, работающих в основном на интернет-площадках. Музыкант отметил, что даже не слышал о нашумевшем мероприятии, пока ему не рассказали журналисты. По словам певца, он интересуется только новостями и музыкальными программами, а в интернете не сидит.

Ранее стало известно, что шансонье Михаил Шуфутинский и вокалистка Люся Чеботина тоже ощутили последствия «голой» вечеринки , хотя даже не числились в списке приглашенных. Еще до нашумевших событий они записали совместную песню с поп-королем Филиппом Киркоровым, который потом пришел на скандальное мероприятие. Композицию должны были показать на Первом канале, однако из-за отмены звезд, побывавших на вечере у Ивлеевой, новую песню зрители так и не услышали.

Интернет Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева
01 января 2024, 00:46
Анфиса Чехова поддержала Ивлееву и заявила, что той не за что извиняться
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова публично поддержала блогера Анастасию Ивлееву, от которой после «голой» вечеринки отвернулись многие из тех, кто с удовольствием веселился на тусовке. Телеведущая считает такое поведение непорядочным, об этом написало издание The Voice Mag.

Чехова обратилась к Ивлеевой со словами поддержки. Она отметила, что было грустно смотреть видео, где Ивлеева извиняется перед гостями , которых она якобы подставила. Ведь они сами включились в предложенную игру.

«И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувания. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!» - заявила Чехова.

Телеведущая уверена, что Ивлеева не заслужила травли, она не сделала ничего предосудительного, кроме «глупости затеять вечеринку, неуместную в контексте времени и обстоятельств». Чехова считает, что никто и не заметил бы эту вечеринку, если бы Ивлеева не была настолько популярной персоной.

Руководство клуба «Мутабор» запланировало подать иск к Ивлеевой. Клуб хочет взыскать с блогера 70 миллионов рублей.

Видео Блогеры Анастасия Ивлеева
01 января 2024, 00:21
Михаил Шуфутинский пострадал из-за Киркорова и «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Люся Чеботина и шансонье Михаил Шуфутинский пострадали от последствий «голой» вечеринки, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, хотя даже не были на ней. Об этом сообщило издание 7days.ru.

После появления некоторых российских знаменитостей на скандальном мероприятии на них обрушился шквал критики. Концерты и выступления на различных площадках стали отменять. Например, организаторы «Зимнего Show» сняли вокалистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, которые посетили событие Ивлеевой.

Именно из-за Киркорова пострадали Шуфутинский и Чеботина, которых даже не пригласили на вечеринку с «голым» дресс-кодом. Ранее шансонье и артистка записали номер в дуэте с Киркоровым. Выступление должны были транслировать на Первом канале, однако из-за отмены поп-короля новую песню не покажут.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки вырезали из новогодних шоу на федеральных каналах. По ее словам, выступления записывали еще месяц назад, когда ничего не предвещало беды.

Филипп Киркоров Концерты Песни Лолита Милявская Анастасия Ивлеева

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