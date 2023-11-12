Супруг Ахеджаковой рассказал, куда пропала актриса

«По ряду причин Лия Меджидовна не может давать никаких комментариев в связи с раскладом с работой», - заявил Персиянов.

Кроме того, мужчина рассказал об их с Ахеджаковой отношении к кризису на Ближнем Востоке.

«Все наши мысли на стороне Израиля. Мы все понимаем», - сказал он.

В начале сентября стало известно, что полиция начала проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Обращение в МВД по поводу актрисы написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Причиной жалобы стало появление Ахеджаковой на сцене немецкого театра с флагом Украины.

Сама Ахеджакова пояснила, что украинский флаг после спектакля на сцену вынес провокатор. Он был в толпе поклонников, которые дарили актрисе цветы, и вручил букет вместе с флагом.