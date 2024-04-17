17 апреля 2024, 17:39

Супермодель Ирина Шейк показала фото в одном полотенце

Global Look Press
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Супермодель Ирина Шейк сделала фото в полотенце и показала поклонникам. Снимок появился в сторис 38-летней манекенщицы в социальной сети Instagram*.

Ранее британская актриса Эмма Уотсон тоже выложила фото топлес. В 34-й день рождения она поделилась снимком, на котором предстала в одних брюках.

Голливудская звезда Сальма Хайек недавно сделала на отдыхе откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Знаменитость позировала в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Она надела массивные украшения - серьги и колье - и сделала гладкую прическу. Модель сделала макияж с акцентом на глаза.

Фото Модели
17 апреля 2024, 17:28
Егор Кончаловский признался в нелюбви к Западу
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Режиссер Егор Кончаловский, закончив обучение в престижных заграничных вузах, сразу же вернулся на Родину. Он объяснил на шоу Елены Ханги, почему не переехал в Голливуд.

«Когда оканчивал Кембриджский университет, казалось, восемь лет там прожил, думал по-английски, окончил три хороших учебных заведения - переезжай в Голливуд. Но я решил, что просто не хочу себя обманывать», - пояснил он.

По словам Кончаловского, он никогда не получал гражданство другой страны и не имел вида на жительство. Режиссер признался, что не любит Запад, но не против посетить Лондон. При этом он полагает, что в Великобританию для него въезд закрыт.

Он также рассказал, что несмотря на предложение вступить в законный брак с французской оперной певицей, чтобы обосноваться в Европе, выбрал жизнь в России.

«Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все, что отдаляло от советской России, было неприятно. Я не стал жениться», - заключил он.

Ранее режиссер заявил, что кино в России должно избавиться от западного влияния. Он добавил, что в ближайшее время можно ожидать новую волну отечественного кино.

Кино Режиссер
17 апреля 2024, 17:16
«Посмотрите, как кувыркается». Бардаша возмутило восстановление репутации Киркорова
РИА «Новости»
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Музыкант и продюсер, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols, Юрий Бардаш заявил, что России новый символ культуры. Он возмутился тем, что репутация певца Филиппа Киркорова восстановилась после «голой» вечеринки. Об этом артист рассказал в выпуске проекта «Так сказать».

«Посмотрите, как кувыркается Киркоров сейчас. Его в очередной раз пытаются как-то отбелить», - заявил музыкант.

По мнению Бардаша, России нужна «Пугачева здорового человека». Он раскритиковал современное состояние медийного пространства и заявил, что сегодня шоумены далеки от искренности и честности. Он уверен, что в стране есть пока неизвестные артисты, способные вдохнуть новую жизнь в культурное пространство.

«Эти люди давно упустили дух времени. Давайте обратим внимание на народ. В народе алмазов очень много», - сообщил артист.

Бардаш критически высказался о некоторых знаменитостях. Он упрекнул Киркорова в отсутствии осознанности и глубины понимания происходящих вокруг социальных изменений. Он считает, что его поездки в Донбасс продиктованы не искренним желанием помочь, а это просто формальность.

«Нужно бережно растить культуру России, а не вот этих „трупов“ тормошить: „Эй! Поезжай на Донбасс!“. А они в ответ: „Ну, ладно. Давайте на денек сниму свое Гуччи и съезжу“», - возмутился продюсер.

Бардаш также рассказал о русофобии Верки Сердючки. По его мнению, предвзятое отношение к России возникло еще на Евровидении.

ВКонтакте Филипп Киркоров Россия Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 16:53
«Он черт просто». Кологривый высказался о скандале с Гордоном
РИА «Новости»
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Актер Никита Кологривый резко высказался о конфликте с телеведущим Александром Гордоном во время программы «Закрытый показ». В интервью журналистке Лауре Джугелии он назвал его «чертом».

«Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Все. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил. Потому что он черт просто, и все - по жизни. Все очень просто», - заявил Кологривый.

По словам артиста, сначала он планировал дать интервью Гордону, но перед эфиром понял, что предстоит только обсуждение фильма «Подельники».

Актер отметил, что совсем не сожалеет о ссоре. Более того, выйдя из студии, он почувствовал прилив сил и радость от ощущения, будто «сунул в морду кому надо».

«То, что просидел там, просто жуть. Этот зал, эти люди - все как куклы какие-то», - добавил Кологривый.

В феврале во время программы «Закрытый показ» Гордон попросил Кологривого описать кратко фильм , но тот дал пространное рассуждение, которое не устроило ведущего. После этого актер закатил скандал в студии.

Кино Актеры
17 апреля 2024, 16:46
«Страшно смотреть на себя». Бледанс столкнулась с последствиями поддержки Пугачевой
РИА «Новости»
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Актриса Эвелина Бледанс столкнулась с жесткой критикой после того, как выразила публичную поддержку певице Алле Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью изданию «Московский комсомолец».

Актриса крайне удивилась масштабу негативной реакции на ее теплые слова в адрес популярной исполнительницы, указав, что лишь выразила надежду на скорое возвращение примадонны в Россию.

По словам Бледанс, ей пришлось столкнуться не только с потоком негативных комментариев, но и с серьезными проблемами со здоровьем. Она рассказала о внезапно развившейся аллергии и конъюнктивите. Актриса принимала таблетки и использовала глазные капли. Оне не исключила, что ей придется перейти на более серьезное лечение с использованием антибиотиков.

«Все это время мучаюсь. Сейчас мне страшно смотреть на себя в зеркало! Такого у меня никогда не было. Я обратилась к врачу, но он тоже не может поставить точный диагноз», - заявила Бледанс.

Актриса выразила уверенность, что ее проблемы со здоровьем напрямую связаны с негативной реакцией на слова в поддержку Пугачевой.

Еще больше ее беспокоит невозможность выступать. В момент появления проблем с здоровьем актриса находилась в туре.

Ранее Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сводной сестры Дианы. Она добавила, что узнала о произошедшем на гастролях.

Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес

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