Супермодель Ирина Шейк показала фото в одном полотенце

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Ранее британская актриса Эмма Уотсон тоже выложила фото топлес. В 34-й день рождения она поделилась снимком, на котором предстала в одних брюках.

Голливудская звезда Сальма Хайек недавно сделала на отдыхе откровенные фотографии. Она позировала в темно-голубом купальнике с глубоким декольте и зеркальных солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Знаменитость позировала в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Она надела массивные украшения - серьги и колье - и сделала гладкую прическу. Модель сделала макияж с акцентом на глаза.