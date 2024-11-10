10 ноября 2024, 02:55

Супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца

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Британская супермодель Джорджина Купер скончалась в возрасте 46 лет на греческом острове Кос, где отдыхала с мужем во время медового месяца. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Купер отдыхала на Косе в отеле Marianna вместе со своим мужем, когда 21 октября ей стало плохо. Персонал вызвал скорую помощь.

Женщину доставили в главную больницу острова, но так как ее состояние было тяжелым, то медики организовали ее перелет на Крит для дальнейшего лечения. Купер отправили в отделение интенсивной терапии, где спустя пять дней она скончалась. Тело модели уже перевезли в Англию.

Причина смерти бывшей супермодели не уточняется.

Бывший агент Купер Дин Гудман рассказал, что проблемы со здоровьем у нее появились во время пандемии коронавируса. Она часто попадала в больницу, но в будущее смотрела с оптимизмом, а после замужества «ждала начала своей жизни».

Модельная карьера Купер началась в возрасте 13 лет. Спустя два ода она снялась в клипе певца Джона Бон Джови.

В 2018 году Купер ушла из модельного бизнеса после рождения ребенка, сообщили «Известия».

Отдых Великобритания Смертность Модели Греция
10 ноября 2024, 02:07
Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии появилась на публике
РИА «Новости»
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Супругу британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые заметили на крупном мероприятии после курса химиотерапии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Принцесса Уэльская <…> появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака», - отметили в публикации.

По данным издания, гости отметили, что Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. На фестивале также присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.

Принцесса вернулась к обязанностям в сентябре, сообщали «Известия».

Во время лечения она участвовала на параде в честь дня рождения короля и награждала победителя финала мужского Уимблдона. Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания. Курс лечения от рака она завершила в сентябре.

Великобритания Фестивали Карл III Принц Уильям Кейт Миддлтон
10 ноября 2024, 00:14
«Беги, Форрест, беги». Том Хэнкс и Ричард Гир уехали из США из-за нового президента
РИА «Новости»
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Противники республиканца Дональда Трампа покинули США после его победы на президентских выборах. Среди беглецов оказались актеры Том Хэнкс и Ричард Гир, сообщил журнал Newsweek.

«Когда я увидел результаты, я подумал: „Беги, Форрест, беги!“», - заявил Хэнкс.

Актер сообщил поклонникам, что находится «в далеком месте». Хэнкс назвал себя политическим эмигрантом и пошутил, что вернется, когда телеведущая Опра Уинфри станет президентом.

Гир вместе с женой и двумя сыновьями продали ранчо в Коннектикуте и объявили о переезде в Испанию.

Участок с главным домом 1938 года постройки с пятью спальнями и уютным коттеджем с тремя спальнями обошелся новому владельцу в 10,75 миллиона долларов.

О переезде из США объявил также ребенок бизнесмена Илона Маска. Ксавье сказал, что не видит своего будущего в стране после победы Трампа.

США Дональд Трамп Актеры Выборы президента США Шоу-бизнес
09 ноября 2024, 22:42
«Сама сшила». Мама Шамана высказалась о кожаных штанах сына
РИА «Новости»
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Родители певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, одобрили стиль сына. На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью сценического образа, сообщили в Telegram-канале издания StarHit.

Мама артиста Людмила Дронова рассказала, что их сама ему сшила в детстве.

«С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняем», - пошутила она.

При этом отец Ярослава назвал кожаные штаны байкерской одеждой. Сам Шаман напомнил о стиле глэм-рокеров 80-х годов, в тот период исполнители выделялись кожаными элементами одежды, цепями и деталями в образах из металла.

В августе певец рассказал, что в юности его вес доходил до 92 килограммов , но потом он взял свой режим питания под контроль и смог похудеть. Недавно Дронов назвал себя самого своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Ранее он получил звание заслуженного артиста России.

Одежда Концерты Артисты
09 ноября 2024, 19:55
Москвичкам предложили бесплатное ЭКО спермой Дурова
РИА «Новости»
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Столичная клиника «АльтраВита» предложила своим клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова. Эту информацию RTVI подтвердил генеральный директор фирмы Сергей Яковенко.

В комментарии изданию он заявил, что «раз на сайте написано, значит, так и есть». По словам Яковенко, биоматериал Дурова попал в распоряжение клиники благодаря стечению обстоятельств.

«Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Он предложил стать донором спермы», - уточнил собеседник издания.

На сайте московской клиники указали, что процедуру ЭКО можно пройти бесплатно, так как расходы на ее проведение Дуров взял на себя. Также уточняется, что количество мест ограничено.

Предприниматель Павел Дуров в июле признался, что у него есть более 100 биологических детей.

Он рассказал, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы.

Дети Telegram Павел Дуров Москва

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