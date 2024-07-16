Сумма компенсации к Успенской по иску Киркорова составила 5 млн рублей

«Требования Филиппа Киркорова в иске пропорционально сокращены, так как в иске нет больше второго ответчика - Алены Жигаловой. Сумма компенсации к Любе Успенской составляет пять миллионов рублей», - подчеркнул юрист.

Все средства, по его словам, Киркоров направит на благотворительность.

Судебное заседание о мировом соглашении между сторонами началось во вторник, 16 июля. Жигалова принесла свои извинения певцу за публикацию интервью, в котором Успенская высказала вещи, порочащие честь артиста.

Ранее Добровинский отметил, что представитель певицы при этом отказался подписать мировое соглашение на тех же условиях что и Жигалова.