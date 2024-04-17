«Сумасшедшая идея!» Певец Влад Соколовский решил заработать на своей свадьбе

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вместе со своей избранницей Ангелиной Сурковой задумал отпраздновать торжество с поклонниками. Вечеринка состоится после закрытой церемонии в узком кругу.

Цена за вход составит 2500 рублей. Пара уточнила, что они не ожидают подарков, главное - приходить в хорошем расположении духа.

«Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль на террасе клуба», - сообщил Соколовский.

Предложение руки и сердца артист сделал Сурковой в июле 2022 года, спустя пять месяцев после рождения их сына Дэвида. Певец сообщил, что очень волновался. Суркова же была поражена искренностью чувств Влада и без колебаний приняла предложение.

У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Они познакомились на проекте «Фабрика звезд», после чего поженились в 2015 году. Однако через три года брак закончился разводом.

Дакота обвинила Соколовского в неверности. Певица призналась, что ей было сложно простить измену, но ради дочери она нашла в себе силы наладить отношения с экс-супругом.