«Судить несложно». Сергей Соседов вернется на экраны в новом шоу

В публикации сказано, что вместе с ним на кресле судей будут сидеть вокалисты Наташа Королева и Стас Пьеха, а также телеведущая Лера Кудрявцева. В проекте примут участие звездные коллективы, популярность которых пришлась на 80-е и 90-е годы.

«Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, что конкретно судите», - заявил Сергей Соседов.

Не обошлось без комментариев Леры Кудрявцевой. Она вспомнила, что поклонники считают ее строгим членом жюри. Сама телеведущая назвала свои оценки участников шоу очень справедливыми.

Что касается Соседова, он выражает свое мнение не только в кресле судьи на телепрограммах. Ранее мужчина высказался о певице Алле Пугачевой. По его словам, звезда вряд ли проедет с гастрольным туром в Европе. Вокалистка давно не поет , ее карьера давно закончилась. Последний концерт исполнительницы прошел в 2019 году, и то под фонограмму.