Судебный процесс по иску Долиной прошел в закрытом режиме

Журналистов не пустили в зал судебного заседания. Адвокаты сторон сослались на подписку о неразглашении и отказались от комментариев. Само заседание продлилось больше трех часов.

Покупательница квартиры артистки Полина Лурье подала встречный иск, который объединили с иском певицы. Его тоже планировали рассмотреть сегодня.

Долина лишилась столичной квартиры в результате мошеннической схемы этим летом. На недвижимость, ставшую предметов аферы, наложили арест. По словам певицы, она пошла на сделку, так как ее ввели в заблуждение третьи лица.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в день ее обращения, в течение суток задержали также женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которую подозревают в пособничестве аферистам. Последняя заявила, что ее саму обманули, писали «Известия».

В начале октября суд продлил арест Цырульниковой на месяц.