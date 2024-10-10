10 октября 2024, 21:23

Судебный процесс по иску Долиной прошел в закрытом режиме

РИА «Новости»
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Хамовнический суд Москвы провел заседание по иску певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры в центре столицы с признанием сделки по продаже недействительной в закрытом режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналистов не пустили в зал судебного заседания. Адвокаты сторон сослались на подписку о неразглашении и отказались от комментариев. Само заседание продлилось больше трех часов.

Покупательница квартиры артистки Полина Лурье подала встречный иск, который объединили с иском певицы. Его тоже планировали рассмотреть сегодня.

Долина лишилась столичной квартиры в результате мошеннической схемы этим летом. На недвижимость, ставшую предметов аферы, наложили арест. По словам певицы, она пошла на сделку, так как ее ввели в заблуждение третьи лица.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в день ее обращения, в течение суток задержали также женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которую подозревают в пособничестве аферистам. Последняя заявила, что ее саму обманули, писали «Известия».

В начале октября суд продлил арест Цырульниковой на месяц.

Суд Мошенничество Квартиры Лариса Долина
10 октября 2024, 13:45
Болгар поздравила Дурова с 40-летием кадрами замка Иф
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Ирина Болгар поздравила основателя Telegam Павла Дурова с 40-летием кадрами с замком Иф, бывшей тюрьмой для особо опасных преступников. Обращение она разместила в социальной сети.

«Никто не должен оставаться без подарков на день рождения», - подписала публикацию Болгар.

Ирина Болгар публично называет себя матерью трех детей Павла Дурова. После его ареста во Франции женщина заявила о претензиях на Telegram, назвав мессенджер совместно нажитым имуществом. По ее словам, Дуров отказал ей в переезде в ОАЭ и заблокировал карты для семейных расходов.

Болгар рассказывала, что они познакомились в 2012 году , когда девушка работала экспертом по йоге. Тогда пара начала общаться, а спустя полгода их отношения переросли в романтические. Дуров и Болгар начали активно путешествовать по миру.

Тюрьмы Павел Дуров
10 октября 2024, 01:46
«Получают из бюджета миллионы». Поплавскую возмутили гонорары Лепса и Шамана
РИА «Новости»
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Певцы Шаман (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов получили миллионы рублей за концерты, а пострадавшие от боевых действий россияне лишь небольшие выплаты и компенсации. Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась тратами бюджетных денег.

Она опубликовала рейтинг самых дорогих выступлений артистов за государственный счет. В первой пятерке оказались выходы Шамана в Оренбурге за 16,6 миллиона рублей и в Магнитогорске за 15 миллионов, Лепса в Мурманске за 13,3 миллиона, Газманова в Великом Новгороде за 8,2 миллиона и Южно-Сахалинске за 7,7 миллиона. Поплавскую поразила разница между гонорарами певцов и выплатами жителям пострадавшим от атак ВСУ регионов.

«А музыканты, которые танцуют и поют, ездят на красивых машинах, пьют „Перье“ и „Клико“, летают бизнес-классом, они получают из бюджета миллионы. <…> Это ведь такие же россияне. Они не достойны большего?» - написала она.

Актриса призвала чиновников пересмотреть траты на дни города, молодежи и другие праздники. От звезд, которые не согласны выступать за 150 тысяч рублей, она предложила отказаться.

Гонорар приглашенной знаменитости на праздник стал причиной скандала в Ставропольском крае. Жители потребовали отменить выступление Шамана, чтобы сэкономить 19,6 миллиона рублей.

«Известия» сообщили, что концерт не состоялся, и певец вернул деньги.

Бюджет России Деньги Shaman Шоу-бизнес Григорий Лепс Олег Газманов Курская область
10 октября 2024, 00:55
«Устала». Названа причина ухода Паулины Андреевой от Федора Бондарчука
РИА «Новости»
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Актриса Паулина Андреева в апреле рассталась с супругом, продюсером Федором Бондарчуком. Об этом kp.ru рассказали близкие друзья знаменитостей. По их мнению, звездная пара разошлась из-за того, что сошлась характерами.

По словам друга Бондарчука, режиссер до сих пор любит Андрееву и хочет ее вернуть, поэтому знаменитости могут еще помириться.

«Паулина - интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий», - рассказал собеседник издания.

Бондарчук и Андреева еще не подали официального заявления на развод. Сейчас артистка живет в Санкт-Петербурге, а режиссер - в Москве.

Знакомые Андреевой озвучили другую версию разлада между супругами. По их словам, они могли поругаться из-за того, что Андреева не хочет больше сниматься в кино и желает начать работать как режиссер или сценарист.

Ранее стало известно, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков развелся с женой моделью Аленой Красновой. О разводе рассказал экс-директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник.

Кино Режиссер Громкие разводы
10 октября 2024, 00:10
Умерла актриса из «Карнавала» Тамара Лязгина
Unsplash
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Советская и российская актриса, цирковая артистка, художница и писательница Тамара Лязгина скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Лязгина родилась в 1941 году в Томской области. В детстве родители отдали ее на балет, гимнастику и акробатику. С 13 лет девочка начала выступать в летней гастрольной труппе цирка-шапито, где занималась работой на трапеции и в иллюзионных аттракционах.

Артистка участвовала в концертах в составе Томской филармонии и победила на первом Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1960 году. Со своими номерами она объездила много стран в Европе, Азии и Африке.

Также Лязгина снималась в кино. В ее фильмографии такие работы, как «Карнавал», «Агония», «Отче наш» и «В одно прекрасное детство». В 1976 году она окончила режиссерский отдел ГИТИСа.

Прощальная церемония прошла 8 октября в Храме Живоначальной Троицы в Хорошеве. Тамару Лязгину похоронили на Даниловском кладбище.

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