Суд взыскал с блогера Петрова 200 тысяч рублей после его слов о Водонаевой
Таганский районный суд Москвы потребовал 200 тысяч рублей с блогера-трансгендера* Андрея Петрова после его публикации о телеведущей Алене Водонаевой. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
«Судом признаны несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале „Petrova“», - сказано в публикации.
Петрова обязали опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Ранее блогер в соцсетях обвинил телеведущую в «рекламе фашистской организации».
Еще в августе 2023 года Андрея Петрова признали виновным в пропаганде ЛГБТ* и дискредитации российской армии. За первое ему назначили штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию - 50 тысяч.
* ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.