Суд вынес приговор Никите Кологривому

«Назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток с содержанием в специальном приемнике. Постановление не вступило в законную силу», - заявила пресс-служба.

Заседание прошло 21 марта, на следующий день после помещения звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в новосибирский спецприемник. Никита Кологривый заявил, что проведенной в застенках ночи и широкой огласки скандала достаточно для наказания. Он попросил учесть его эмоциональное состояние и ограничиться штрафом вместо запрошенных прокурором 15 суток. Суд признал актера виновным по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство».

Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров. Он укусил официантку, подрался с другими сотрудниками и оголился.

Перед заседанием суда актер заявил, что извинился перед девушкой, но не запомнил ее реакции.